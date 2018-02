Gleich zwei Mal innerhalb von einer Nacht schlugen Einbrecher in Neustift-Innermanzing zu, ihr Ziel: Gartenhütten.

Der oder die Täter schlichen sich in der Nacht auf Donnerstag in einen Garten und versuchten dort, ein Gartenhaus aufzubrechen. Sie scheiterten aber bei ihrem Versuch und zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Ihr zweites Ziel war erneut eine Gartenhütte. Dieses Mal hatten sie mehr Glück, zumal die Tür nicht versperrt war. Sie gingen hinein und machten sich auf die Suche nach für sie passender Beute. Mit Werkzeug in der Tasche suchten sie wieder das Weite.

Als die Besitzer am nächsten Morgen die Einbrüche bemerkten, erstatteten sie Anzeige. Weitere Ermittlungen zur Ausforschung der Täter laufen.