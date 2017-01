Alle zwei Jahre wird der begehrte Niederösterreichische Wohnbaupreis verliehen, heuer fiel die Wahl auch auf ein Projekt in Eichgraben: Mit einem Anerkennungspreis wurde das Geschoßwohnbauprojekt „Betreutes Wohnen“ in der Bahnstraße/Kirchenstraße in Eichgraben gewürdigt.

Neben architektonischen und ökologischen Aspekten bildete vor allem das „leistbare Wohnen“ ein wichtiges Bewertungskriterium. Geplant wurde das Projekt in der Bahnstraße/Kirchenstraße von der Lindner Architektur ZT GmbH in Baden, umgesetzt von der Gemeinnützigen Donau-Ennstaler Siedlungs-Aktiengesellschaft. Insgesamt sind 22 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 1.240 Quadratmeter entstanden.

Die Jury zeigte sich vor allem beeindruckt von der Errichtung der Wohnhausanlage in schwieriger Hanglage. Die konsequente Ausrichtung nach Süden bietet eine hohe Wohnqualität in Verbindung mit der sehr angenehm durchgestalteten Erschließungszone. „Die Qualität nahezu aller zur Bewertung stehender Projekte war so hoch, dass die Ergebnisse denkbar knapp ausgefallen sind“, freut sich Alfred Graf, Präsident des NÖ Wohnbaupreises, über das insgesamt hohe Niveau der eingereichten Projekte. Insgesamt wurden 46 Projekte eingereicht.