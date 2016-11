Der Schöpfl ist mit 892 Metern nicht nur der höchste Berg im Wienerwald, sondern mit der Schöpflwarte auch das Wahrzeichen der Region. Mit rund 20.000 Wanderern ist der Schöpfl das Tourismusziel Nummer 1 in der Region. Das Schutzhaus hat einen guten Ruf, und das ist auch dem Touristenclub Sektion Wienerwald zu verdanken. Der Club hat das Schöpfl-Schutzhaus vor 15 Jahren neu gebaut. Kürzlich wurde die Warte saniert und mit einer neuen Aussichtsplattform ausgestattet. Die Sektion Wienerwald kümmert sich auch um 400 Kilometer Wanderwege.

Vor allem Hans Kassler war als Obmann der Motivator für ein tolles Team. Seit seinem Tod vor zwei Jahren ist der Verein auf der Suche nach einem Nachfolger. Dieser muss laut Vereinsstatuten bis Ende des Jahres gefunden werden. Von Schriftführer Josef Schmölz kommt jetzt ein Hilferuf, denn die Sektion Wienerwald löst sich auf, wenn kein neuer Obmann gefunden wird. „Unser Vorstand hat großartige Arbeit geleistet, doch wir sind alle um die 70 Jahre und werden unsere Tätigkeit beenden. Wenn wir keinen Obmann mit einem neuen Team finden, wird die Sektion Wienerwald aufgelöst.“ Damit würde die Hütte am Schöpfl ihren Schutzherren verlieren und eine von vielen Schutzhütten in Österreich sein. „Fördermittel für Investitionen wären für die Schöpflhütte verloren“, so der besorgte Vereinsvertreter.

Man muss sich in Laaben schon die Frage stellen, warum sich niemand für das Vereinsleben engagieren will.“

Josef Schmölz vom Touristenclub Wienerwald

Die „Sektion Wienerwald hat über 100 Mitglieder, die auch ihren Mitgliedsbeitrag zahlen. „Diese Mitglieder wollen natürlich, dass das Geld in erster Linie auf dem Schöpfl investiert wird.“

Josef Schmölz sieht Parallelen zur derzeitigen Obmannsuche beim Sport- und Kulturverein. „In Laaben bekommen die Vereine zu wenig Wertschätzung von der Gemeinde. Wir haben viele Gemeinderäte, die jedoch keine Verantwortung übernehmen wollen und sich als Obmann eines Vereins zur Verfügung stellen“, nimmt er den Gemeinderat in die Pflicht. Schmölz kann sich auch die Eingliederung der Sektion Wienerwald in einen Großverein „Freizeitaktivitäten Laaben“ vorstellen. „Der Schiverein und der Radclub wurden schon aufgelöst, der Sport- und Kulturverein und der Tourismusverein Sektion Wienerwald finden keinen Obmann, irgendwann muss man sich in Laaben schon die Frage stellen, warum sich niemand für das Vereinsleben engagieren will“, meint Josef Schmölz. Noch hat er die Hoffnung , dass sich in Laaben doch noch alles zum Guten wendet und der Touristenclub mit seiner großartigen Arbeit erhalten bleibt. Doch viel Zeit bleibt nicht mehr.