Nachdem Alois Geppl überraschend sein Amt als ÖKB-Chef zurückgelegt hat, ist seit einigen Wochen Josef Bollenberger am Ruder. Der Neulengbacher ist seit 1971 Mitglied des ÖKB, seit drei Jahren ist er Mitglied des Altlengbacher Kameradschaftsbundes. Auch dem Bauernbund gehört Bollengberger an. Über seine neue Funktion sagt der 66-jährige Pensionist: „Ganz leicht ist der Anfang nicht, aber gravierende Schwierigkeiten gibt es nicht. Alle bemühen sich. Ich versuche, die Sache gut zu machen. Ich möchte, dass der ÖKB Teil der ganzen Ortsgemeinschaft bleibt und verstärkt wird.“

Der Verein mit seinen 150 Mitgliedern stehe dank der guten Vorarbeit von Alois Geppl gut da, das Klima im Vorstand sei gut, so der neue Obmann, der jetzt mit der Planung der nächsten Veranstaltungen beschäftigt ist. Am kommenden Samstag, 5. Mai, gibt es eine Muttertagsfeier für Witfrauen beim Kirchenwirt, am 31. Mai ist der ÖKB bei der Fronleichnamsfeier dabei. Auch die Vorbereitungen für die Besichtigung des AKW Zwentendorf am 16. Juni laufen bereits.

Josef Bollenberger ist verheiratet. Seine Frau Ursula ist ebenfalls Mitglied beim ÖKB. Beruflich war er beim Landesverwaltungsgericht tätig. An der Landesverteidigungsakademie ist er noch immer als Ausbildner aktiv.