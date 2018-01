Der ehemalige Bauer, der 70 Hektar Landwirtschaft in der vierten Generation bewirtschaftete, erzählte, dass er am Palmsonntag 2006, in der Kirche in Medjugorje, seine Heilung von seiner unheilbaren Krankheit, die bis heute medizinisch unerklärlich ist, als Geschenk erfahren hat. Von diesem Ereignis so berührt folgte er seiner neuen Berufung: Er wurde 2012 im Wiener Stephansdom zum Diakon geweiht und geht nun diesen Weg mit voller Begeisterung und Überzeugung. Die Besucher waren von diesem Vortrag begeistert.