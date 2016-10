Patienten gequält: Ex-Mitarbeiterin wehrt sich .

Eine inzwischen ehemalige Mitarbeiterin des wegen angeblichen Quälens von Patienten in die Schlagzeilen geratenen Pflegeheims im Bezirk St. Pölten hat sich in der Tageszeitung "Heute" (Donnerstag-Ausgabe) zur Wehr gesetzt. Kardinal Schönborn meldete sich ebenfalls am Donnerstag zu Wort.