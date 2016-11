Unsere Mitarbeiter sind bestens geschult, sie sind sehr gute Berater, unsere Kunden können sich bei unserer Bank sicher sein“, erklärte Geschäftsleiter Alfons Neumayer beim Weltspartagsempfang in Pressbaum.

In Zeiten von Internetbanking war das Thema zum Referat Michael Höllerers mit „Wer braucht noch Banken?“ bewusst provokant gewählt. Es sei Tatsache, dass Menschen heute weit weniger in die Bankstelle kommen und vieles übers Internet abwickeln, so Michael Höllerer, Vorstandsmitglied der Raiffeisenzentralbank AG.

Das betreffe aber nicht nur Raiffeisen, sondern auch alle anderen Banken. „Garantie, dass Filialen nicht geschlossen werden, ist der Kunde selbst“, gab Höllerer zu bedenken. Obmann Emmerich Berghofer schloss mit den Worten: „Netzwerken Sie fleißig am Buffet.“