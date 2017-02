„Nach diesem heftigen Winter sind vor allem Frühlingsboten sehr gefragt“, stellt Michael Kraic aus Neulengbach fest. Für ihn und seine sieben Mitarbeiter waren die letzten Tage vor dem Valentinstag sehr arbeitsintensiv: „Wir haben Ranunkeln, Primeln, Märzenbecher und Tulpen zusammen mit Efeu in verschiedene Körbchen gesetzt und mit Herzchen, Schmetterlingen und Maschen für den Valentinstag dekoriert“, berichtet der Gärtnermeister. Und auch viele Schnittblumen wurden ganz frisch angeliefert. „Wir sind für den großen Tag bestens gerüstet“, freut sich Michael Kraic.

Intensive Arbeitstage vor dem 14. Februar

Von sehr arbeitsintensiven Tagen berichtet auch Marion Nagl von der Blumenstube Malecek in Maria Anzbach: „Wir haben die Schnittblumen geputzt und gewässert und Topfpflanzen mit Dekos zum Valentinstag versehen.“ Märzenbecher, Iris und Hyazinthen wurden mit bunten Ästchen, Schmetterlingen und Vogerln verziert und auch zusammen in schöne Behältnisse getopft. „Zu Valentin freuen sich die Menschen über alles, was mit dem Frühling zu tun hat“, weiß die engagierte Floristin. Während vielfach Frühlingssträuße als Geschenke gekauft werden, erstehen Männer beim Floristen meist rote Rosen.

Marzipanherzen auf Sacherwürfeln

Aber nicht nur Topfblumen und Frühlingsboten erfreuen die Menschen zu Valentin, auch Süßes wird verschenkt: Das Backstubenteam Simhofer bietet heuer Brioche-Herzerl sowie mit Marzipan-Herzen dekorierte Sacher- und Punschkrapferl zu Valentin an. Zudem gibt es „Heiße-Liebe-Krapfen“. „Diese sind mit Vanille- und Himbeerpudding gefüllt, mit weißer Fondantglasur überzogen und mit Herzchen dekoriert“, berichtet Verkaufsleiterin Gabriele Reither.

Ebenso wurde in der Backstube der St. Christophener Bäckerei Berger süßes Gebäck extra für den Valentinstag kreiert, gebacken und verziert: „Bei uns gibt es Punschherzerl, Sachertörtchen, Krokantherzen und Herzen aus Lebkuchen“, berichtet Christa Berger. Aber auch liebevoll verzierte Punschwürfel werden zum Valentinstag in der Backstube gezaubert. „Alles sehr kitschig und in Richtung Love“, so die engagierte Bäckereichefin.