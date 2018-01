Der Maria Anzbacher Jürgen Vogl und der Wiener Gerhard Walter sind mit ihrem Programm „HEiL!THERAPIE“ für den Hamburger Comedy Pokal 2018 nominiert. Von 26. bis 29. Jänner weilen sie deswegen in Hamburg.

Vorher präsentieren sie noch in der Theaterei in St. Christophen ihr preisverdächtiges Kabarett, und zwar am Sonntag, 21. Jänner. In dem absurden Stück geht das Duo der Frage nach, was passiert wäre, wenn Sigmund Freud Adolf Hitler therapiert hätte. Jürgen Vogl fühlt als Psychotherapeut dem Diktator des Deutschen Reiches auf den Zahn. Die intimsten Wünsche Adolf Hitlers werden in dem skurrilen Stück preigegeben, zum Beispiel, dass er gern einen Hundesalon eröffnen würde.

Wie das Stück in Hamburg ankommt, stellt sich am letzten Jänner-Wochenende heraus. Der Bewerb geht über mehrere Tage und wird in einem K.O.- System ausgetragen. „Es gehen insgesamt 20 Teilnehmer an den Start“, weiß Jürgen Vogl. Am ersten Tag treten auf zehn Bühnen in der Hansestadt Hamburg jeweils zwei gegeneinander an. „Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, eine ganze Hälfte zu spielen und nicht wie oft bei Preisen üblich nur einen ganz kurzen Ausschnitt“, freut sich Vogl. Die zehn Sieger des ersten Tages spielen am nächsten Tag wieder. Die fünf Sieger kommen ins Finale, alle 15 Verlierer der Vorrunden spielen einen Tag später in einer Hoffnungsrunde. Der Sieger dieses Abends und die fünf Finalisten bestreiten dann das Finale auf einer großen Bühne vor knapp 800 Zuschauern.

Hoffen auf Einzug ins Finale

Die Kabarettisten Jürgen Vogl und Gerhard Walter hoffen auf den Finaleinzug: „Nur so hat man die Chance an das Auftrittsnetzwerk vor allem im norddeutschen Raum heranzukommen. Dafür wäre der Preis natürlich sehr wertvoll.“