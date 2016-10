Anlässlich der österreichweiten Sirenenprobe am 1. Oktober fand in Niederösterreich der erste Zivilschutztag statt.

„Dank der vielen freiwilligen Zivilschutzbeauftragten in den Gemeinden Niederösterreichs konnten wir die Bevölkerung an diesem Tag über Vorsorge- und Selbstschutzmaßnahmen informieren“, sagt Christoph Kainz, Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes. Eine der Kernveranstaltungen fand in Eichgraben statt: Von 9 bis 13 Uhr wurde die Bevölkerung von Experten informiert.

| NOEN

„Information ist der erste Schritt zum Selbstschutz. Eine Katastrophe kann jeden treffen, egal ob Stromausfälle, Hochwasser, Starkregen oder atomare Zwischenfälle. Um diese bestmöglich bewältigen zu können, ist jeder dazu aufgerufen, im Rahmen des Selbstschutzes auch seinen eigenen Beitrag zu leisten“, sagt Christoph Kainz.

In der Wienerwaldgemeinde Eichgraben lag am Samstag der Schwerpunkt auf dem Thema „Ressource Wasser bei Blackout“, denn die Gefahr eines länger andauernden, überregionalen Stromausfalls ist aktueller denn je.

Richtiges Verhalten wurde erläutert

Viele Institutionen und Vereine fanden sich am und vorm Gemeindeamt in Eichgraben ein, um die Bevölkerung zu informieren, wie man die Zeitspanne vom Eintreten einer Katastrophe bis zum Eintreffen der professionell helfenden Organisationen überbrücken kann.

Neben dem NÖ Zivilschutzverband beteiligten sich unter anderem die EVN, die Rettungshunde NÖ, das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, der ASBÖ, Volksschule und Neue Mittelschule Eichgraben, die Feuerwehr Eichgraben und die Marktgemeinde Eichgraben mit Infoständen beim 1. Zivilschutztag.

„Heute konnte sich Jung und Alt über zentrale Fragen zum Thema Wasser, Wasseraufbereitung, Notfallkommunikation bei Blackout oder auch Bevorratung im Anlassfall informieren. Denn in einer akuten Notsituation ist die Kommunikation erschwert“, berichtet Organisator Peter Stehlik gegenüber der NÖN. Die Veranstaltung war für den NÖ Zivilschutzverband sowie für alle Institutionen und Vereine ein großer Erfolg und zeigte auf, was jeder Einzelne von uns im Katastrophenfall tun kann.