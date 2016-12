Der Christbaumverkauf ist angelaufen. Wie Andrea Pfeiffer vom „Christbaum-Wald“ in Eichgraben berichtet, war der Start allerdings schwach. „Bis dato ist es lau.“ Vor allem in Wien, wo Pfeiffer mehrere Verkaufsstellen betreibt, sei das Geschäft ganz schwach angelaufen. „Es ist für alle Christbaumverkäufer hart“, so Pfeiffer. Konkurrenz und Preisdruck sind groß. Und immer mehr Menschen würden dem „Wahnsinn zu Weihnachten“ entkommen wollen, indem sie verreisen.

Trotzdem denkt Andrea Pfeiffer positiv. Bis zum Weihnachtswochenende wird sich das Geschäft noch gut entwickeln, hofft sie. Ein großer Vorteil im Christbaum-Wald in Eichgraben sei, dass sich die Kunden ihren Baum selbst schneiden können: „Da haben wir viele Stammkunden. Manche kommen sogar mit dem Picknickkorb zum Lagerfeuer“, freut sich die Geschäftsfrau.

Preise seit vielen Jahren unverändert

Der Preis der Bäume ist laut Pfeiffer seit vielen Jahren unverändert: 25 Euro pro Meter für geschnittene, 20 Euro pro Meter für ungeschnittene Exemplare.

Auch Josef Steinböck aus Grabensee berichtet von einem sehr schleppenden Beginn beim Christbaumverkauf. „Aber die, die kommen, sind begeistert von der Frische und dem schönen Wuchs der Bäume“, erzählt Josef Steinböck.

Die Steinböcks haben vor zehn Jahren begonnen, auf ihren Feldern Nordmanntannen zu pflanzen, um sich ein zweites Standbein zum landwirtschaftlichen Betrieb zu schaffen. Sie verkaufen die Tannen heuer erstmals am eigenen Betrieb und auf Verkaufsständen in Neulengbach gegenüber der OMV-Tankstelle und in Wien.

Zwei Meter in zehn Jahren

Mindestens zehn Jahre braucht ein Zwei-Meter-Baum etwa zum Heranwachsen, jedes Jahr werden weitere Bäume gesetzt, damit jeweils zu Weihnachten Bäume in allen gewünschten Größen vorhanden sind. Bei den Steinböcks in Grabensee werden die Bäume kulturnahe kultiviert und das Gras zwischen den Baumreihen wird einige Male im Jahr gemulcht.

„Das schont den Boden, verhindert Erosion und ist für Insekten, Kleintiere und Vögel perfekt“, erzählt der Christbaumbauer. Im nächsten Jahr ist geplant, dass Kunden ihren Baum auch selbst im Christbaumwald in Grabensee aussuchen und frisch gesägt nach Hause holen können. „Am schönsten bleibt der Baum, wenn er gleich nach dem Heimkommen eingewässert wird und für die Bescherung auch in einem Ständer mit Wassergabe fixiert wird“, gibt Josef Steinböck den Kunden Tipps, wie der Christbaum im Haus lange grün und frisch bleibt.

„Wir hoffen, dass die Konsumenten all unsere Bemühungen um Natur und Umwelt zu schätzen wissen und dass das Geschäft in den letzten Tagen vor dem Fest noch so richtig anläuft“, ist Sohn Jürgen Steinböck zuversichtlich.

"Unterm Strich war es ein gutes Jahr"

Wie Franz Raith, Obmann der NÖ Christbaumbauern und Sprecher der österreichischen Christbaumbauern erklärt, war das heurige Jahr für die Christbaumbauern durch unregelmäßige Niederschläge gekennzeichnet. Unterm Strich war es jedoch ein gutes Jahr.“ Die Christbaumbauern können auch heuer wieder den Markt mit 2,35 Millionen Christbäumen aus heimischer Produktion versorgen.