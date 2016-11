War es purer Zufall oder ein abgekartetes Spiel? Dieser Frage gehen derzeit die Kriminalisten nach, die auf Hochtouren ermitteln.

Gesucht wird nach jenen Einbrechern, die in der Vorwoche in zwei Häuser in der Region Wienerwald eingebrochen sind – was ja soweit nichts Ungewöhnliches wäre: Wären nicht die Tatorte die Häuser von Zwillingen, die im gleichen Ort mehrere hundert Meter Luftlinie entfernt voneinander wohnen.

Hausbewohner bei Familienfeier

Während die Zwillinge mit ihren Angehörigen am vergangenen Freitagnachmittag auf einer Familienfeier eingeladen waren, wurde in ihre Häuser eingebrochen.

Der oder die Täter gelangten durch die Terrassentür beziehungsweise durch ein Kellerfenster in das Innere der Häuser und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit mehreren tausend Euro Bargeld sowie jeder Menge wertvollem Schmuck – darunter auch Unikate und Familienerbstücke – suchten die Täter das Weite.

Täter dürften gestört worden sein

Bei ihrem zweiten Einbruch dürften die Einbrecher jedoch gestört worden sein: Denn nachdem sie in einem Raum zwei untereinander liegende Laden durchsucht hatten, haben sie aufgehört zu suchen, die darunter liegende Lade blieb verschlossen.

„Wir gehen davon aus, dass es sich um die selbe Täterschaft handelt und dass es kein Zufall war. Außerdem war in diesem Zeitraum kein anderer Einbruch“, berichtet ein ermittelnder Beamter. Die Höhe des Schadens ist enorm, genau konnte er bis dato nicht festgestellt werden.