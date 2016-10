14 Punkte und damit eine Haube haben die Testesser von Gault Millau wieder an den Landgasthof „Zur Linde“ in Laaben vergeben. Nach 2011, 2014 und 2015 ist das jetzt schon die vierte Haube.

Lob für Brot-Kreationen

Lob gab es für „Patronne Gerti“ und Robert Geidel unter anderem für ihre selbst gemachten Brote: Das Roggensauerteigbrot oder das Vollkorn-Kürbiskern-Brot schmecke köstlich zu den Aufstrichen und luftgetrockneten Tomaten, so das Lob im neuen Restaurantführer. Und das Linde-Team sei um Abwechslung bemüht: „Deshalb kommt der Zander nicht etwa klassisch auf den Tisch, sondern eingerollt ins Reisblatt und frittiert. Dass die Fülle – zarter Fisch und aromaintensive Herrenpilze – dabei geschmacklich nicht gelitten hat, zeugt von Expertise und Gespür“, urteilen die Testesser. Lob gibt’s auch für die knackigen Beilagen und die sorgsam zusammengestellte Weinkarte.

Auf die Frage, woher die kreativen Ideen in der Küche kommen, erklärt Robert Geidel: „Die Kreativität kommt mit dem Tun. Es ist interessant, mit schönen Produkten zu arbeiten und diese zu gestalten. Das macht das Kochen interessant.“ Man müsse sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen und man müsse sich auch selbst weiterentwickeln, so Robert Geidel, der gemeinsam mit Küchenchefin Regina Waldherr und Lehrling Philipp Vizi in der Küche des Landgasthofs arbeitet.

„Wirklich gute Produkte lassen sich nicht in Massenproduktion ordentlich erzeugen“

Das Linde-Team setzt auf hochwertige regionale Produkte. Vieles kommt aus dem eigenen Garten, außerdem arbeitet man mit Gärtnereien und bäuerlichen Betrieben zusammen. „Wirklich gute Produkte lassen sich nicht in Massenproduktion ordentlich erzeugen“, so Robert Geidel.

Am Dienstag, 4. Oktober, um 17.30 Uhr dürfen die Linde-Köche übrigens in ORF 2 Heute Leben ein feines Gericht mit Fasan und Dirndlfrüchten mit Semmelknödelsoufflé live zubereiten. Im neuen Gault Millau gibt es wieder einige Lokal-Tipps zu finden, darunter ist auch der Lengbachhof in Altlengbach: „Dieses moderne Seminarhotel beherbergt ein Restaurant, das auch von den Einheimischen gern besucht wird. Geboten wird eine gutbürgerliche österreichische Küche, die mit einigen feinen italienischen Gerichten ergänzt wird. Saisonale Schwerpunkte sorgen für zusätzliche Abwechslung“, so das Lob der Gastro-Kritiker.

Lob auch für Guggi’s und Lengbachhof

„Daumen hoch“ heißt es in der 38. Ausgabe des Guide Gault & Millau auch für das „Guggis“ in Neulengbach: „Beim Guggi trifft man sich und bleibt gern ein bisschen länger sitzen, entweder beim Kaffee oder einem Glas Wein. Beide zählen zu den großen Leidenschaften des Gastgebers, beide werden mit Hingabe zelebriert.“