Beim Landeskongress der Grünen Niederösterreich in Neunkirchen wählten 136 Delegierte alle Gremien neu – auch die Region Wienerwald ist dabei vertreten. So wurde Eichgrabens Vizebürgermeisterin Elisabeth Götze in den siebenköpfigen Landesvorstand der Grünen NÖ gewählt.

Der Landesvorstand setzt die politischen Schwerpunkte, sorgt für die Durchführung von politischen Aktionen, ist verantwortlich für die Organisation der Landespartei sowie Bindeglied für die Teilorganisationen der Grünen.

Fabian Schindelegger wurde in den Landesausschuss der Grünen NÖ gewählt. | NOEN

Im Landesausschuss ist nun Fabian Schindelegger aus Neulengbach vertreten. Dieser ist nach dem Landeskongress jenes Gremium, in dem sich die vorhandene regionale Struktur der Landespartei widerspiegelt. Außerdem im Landesausschuss sind Süleyman Zorba aus Traismauer und Maggie Dorn-Hayden aus Böheimkirchen.