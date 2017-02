Betrugsfälle bei Bestellungen, Phishingmails oder gesperrte Computer – der Kreativität der Internet-Betrüger sind keine Grenzen gesetzt. „Immer mehr wird über das Internet abgewickelt, auch die Betrügereien werden immer mehr“, zieht der Altlengbacher Inspektionskommandant Alois Haydn Bilanz. Dabei sei es besonders wichtig, nicht leichtgläubig zu sein. Und sein Neulengbacher Kollege Helmut Summer fügt hinzu: „Vor allem, wenn Betrüger vom Ausland aus agieren, sind die Straftaten oft schwer nachzuvollziehen.“ Er rät, die heimische Wirtschaft zu fördern und auf keinen Fall Billigangebote anzunehmen.

507 Verbrechen und Vergehen wurden im Vorjahr bei der Neulengbacher Polizei angezeigt, 2015 waren es 395. „Auffällig ist, dass die Einbrüche weniger geworden sind, die Kleinkriminalität hingegen ist gestiegen“, bilanziert Helmut Summer.

„Wenn bei uns Not am Mann ist, kommen nun auch die Kollegen aus dem ehemaligen Bezirk Wien-Umgebung zu uns, und umgekehrt.“

Helmut Summer, Polizei Neulengbach

Anders ist die Situation in Altlengbach: „Einbrüche haben uns leider das ganze vorige Jahr begleitet“, sagt Alois Haydn, „aber einige wurden auch aufgeklärt“. Internationale Banden, die auf der Durchreise gewesen seien und währenddessen nach und nach Coups verübt hätten, seien dann auf frischer Tat ertappt worden. „Durch die gute Tatortarbeit, wo viele Spuren gesichert werden konnten, gab es dann den einen oder anderen Treffer“, freut sich Haydn. Insgesamt hatten die Altlengbacher Polizisten 361 Gerichtsakte zu bearbeiten (2015: 270).

„Das ist fast jeden Tag ein Fall“, bilanziert der Polizeichef. Dazu gehören neben den Einbrüchen und Internetbetrügereien auch Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen. Zu den Gerichtsanzeigen kommen noch rund 1.000 Verwaltungsanzeigen und 860 Verwaltungsakte in Altlengbach. „Dazu zählen Erhebungen im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft wie das Einheben von Strafen, Zustellen von Bescheiden oder Waffenkontrollen“, klärt Haydn auf. Bei den Waffen merkt der Polizeichef eine Steigerung. „Immer mehr Leute legen sich eine Waffe zu.“

881 Verwaltungsanzeigen sowie 1.242 Aufträge der Bezirkshauptmannschaft gab es bei der Neulengbacher Polizei. Arbeitsintensiv in Neulengbach war wie bereits 2015 das Thema Asyl. Die zwei größeren Unterkünfte, die Kaserne und das Kloster Stein, fallen in deren Rayon. „Das ist eine große Mehrbelastung für uns“, sagt Helmut Summer.

Gestiegen ist im Vergleich zu 2015 im Vorjahr die Zahl der Unfälle in der Region: 41 Unfälle mit Verletzten sowie 290 mit Sachschaden gab es im Rayon Neulengbach (2015: 35 und 249). Im Zuständigkeitsbereich der Altlengbacher Polizei wurden 160 Unfälle mit Sachschaden (2015: 142) und 26 Unfälle (2015: 29) mit verletzten Personen gezählt. „Gott sei Dank hatten wir im Vorjahr kein Todesopfer bei Unfällen“, sind Summer und Haydn froh. „Das ist schon das zweite Jahr in Folge, wir hatten im Vorjahr auch keine wirklich schweren Unfälle“, bilanziert Summer. Außerdem wurden in der ganzen Region knapp 3.200 Organmandate ausgestellt.

Unterstützung auch aus „Wien Umgebung“

Mit dem Jahreswechsel gab es für die Exekutive in der Region eine Neuerung: Durch die Bezirkserweiterung rücken die Polizisten nun auch in den „neuen Bezirksteil“ aus. „Wenn bei uns Not am Mann ist, kommen nun auch die Kollegen aus dem ehemaligen Bezirk Wien-Umgebung zu uns, und umgekehrt“, berichtet Helmut Summer. Dies sei bereits in der Vorwoche der Fall gewesen: Zeitgleich passierten in Neulengbach und Altlengbach Unfälle, eine Neulengbacher Streife war bereits anderwärtig im Einsatz, auch die Böheimkirchner Kollegen waren unabkömmlich. Da unterstützten die Beamten aus Pressbaum die Neulengbacher Mannschaft bei einem Unfall.