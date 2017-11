„Auf 5.306 Bauernhöfen in Niederösterreich wird derzeit nach biologischer Wirtschaftsweise gearbeitet, das sind 19,8 Prozent aller bäuerlichen Betriebe in Niederösterreich“, berichtet Martin Fischl von der NÖ Landwirtschaftkammer. Er bestätigt damit die Tendenz in Österreich, dass Bio-Landwirtschaft immer aktueller wird.

Im Vorjahr waren es erst 18,3 Prozent, also 5.002 Bauernhöfe, die nach Biorichtlinien bewirtschaftet wurden. Martin Fischl berichtet, dass im Gegensatz zu früher, wo ein besonders starker Zuwachs an Biobetrieben im Grünland zu verzeichnen war, jetzt in Niederösterreich verstärkt Ackerbaubetriebe auf Bio umsteigen.

Umstieg auf Bio auch als wirtschaftlicher Ansporn?

„In unserem Gebiet werden es eher bei den Grünlandbetrieben mehr, welche auf Bio-Bewirtschaftung umsatteln“, beschreibt Kammerobmann Anton Hieger die Situation im nahen St. Pöltner Bereich. Und er hat auch die Erklärung dazu: Bei reinen Grünlandbetrieben ist es einfacher, die strengen Bio-Richtlinien zu erfüllen. In Ackerbaugebieten mit relativ wenig Niederschlag, wie im Weinviertel etwa, ist dies besser möglich, weil die mechanische Unkrautbekämpfung wesentliche besser möglich ist. „In unserer Region gibt es doch relativ oft Niederschlag, der Umstieg auf biologische Wirtschaftsweise ist deshalb für den Ackerbau um einiges schwieriger“, so Anton Hieger.

Der Umstieg auf Bio erfolge für manche auch nur aus wirtschaftlicher Sicht und nicht nur aus echter Überzeugung, Bio sei keine Religion, beschreibt Hieger die Situation: „Die höhere Ausgleichszahlungen bei der Bio-Bewirtschaftung und gleichzeitige Einsparungen bei Handelsdünger und Spritzmitteln machen allfällige Ernteausfälle in Trockengebieten wieder wett.“

„Mit ein Problem sind die Bio-Prüfer“

Gerhard und Heide Egger vom Koglhof in Klamm bei Brand-Laaben kennen beide Seiten der Landwirtschaft, Bio und konventionell: „Wir haben im Jahr 2008 den Hof gekauft und nach umfangreichen Bauarbeiten im Jahr 2013 Bisons eingestellt“, berichtet Gerhard Egger. Im gleichen Jahr wurde mit dem Ab-Hof-Verkauf von Bisonfleisch und -spezialitäten begonnen, 2014 wurde ein Biovertrag unterschrieben. Biologische Wirtschaftsweise mache durchaus Sinn, so Gerhard Egger, „das Problem sind die Kontrollen. Ich müsste etwa bei jedem auf meinem Hof geernteten Heuballen Aufzeichnungen führen, auf welcher meiner Wiesen der gerollt wurde.“

Probleme hätte es auch mit dem Austausch von Tieren mit anderen Bison-Betrieben gegeben, der aufgrund der Zucht unumgänglich ist. Schließlich gibt es nicht sehr viele Landwirte, die Bisonzucht betreiben und darüber hinaus auch noch nach Bio-Richtlinien arbeiten.

Das war Grund genug für Gerhard und Heide Egger, aus dem Bio-Programm wieder auszusteigen. „Unseren Kunden ist es egal, ob Bio-Zertifizierung oder nicht, sie sehen, dass es unseren Tieren gut geht und dass auf unserem Betrieb alles passt. Schließlich arbeiten wir nach wie vor wie ein Bio-Betrieb“, erklärt Gerhard Egger.

Und auch die Ausgleichszahlungen seien nicht wesentlich weniger als beim konventionellen Betrieb, weil alles nach Flächenausmaß berechnet wird und es sich beim Koglhof um einen sehr kleinen Betrieb handelt.

In Raipoltenbach bei Neulengbach hat Johann Kurzbauer den Schritt in Richtung Biolandwirtschaft bereits im Jahr 2008 gewagt. Als Umstiegsdatum wählte er seinen Pensionsantritt, nach drei Umstellungsjahren war der Betrieb biozertifiziert. „Ich habe mich schon lange vorher dafür interessiert und wusste, dass genau das der richtige Weg ist.“ In Absprache mit seinem Sohn Christian, der den Betrieb übernommen hatte, wurde die Umstellung auf Bio in Angriff genommen.

„Als konventioneller Betrieb wird die Kultur gedüngt, man schaut auf gute Erträge. Im Biobetrieb schaut man vermehrt auf den Boden, man trachtet, dass man dem Boden viel Biomasse zurückgibt“, berichtet Kurzbauer. Das bedeute etwa, Stroh am Feld zu lassen und flach einzuarbeiten, denn, so der Biolandwirt: „Die Regenwürmer verarbeiten Stroh dann zu hervorragendem Dünger.“