„Die braucht man nicht einmal anrufen, schon sind sie da“, streut der Altlengbacher Johannes Schuller den Mitarbeitern des ARBÖ Altlengbach Rosen. In der Vorwoche kam er mit seinem Wagen im Zentrum von Altlengbach zum Stehen. Genau in dem Moment kam ARBÖ-Stützpunktleiter Michael Czeland vorbei, da er gerade eine Probefahrt mit einem reparierten Auto machte, und bot seine Hilfe an. „Wenn ich nach einer Einsatzfahrt auf dem Rückweg jemanden stehen sehe, frage ich nach, ob ich helfen kann, das ist für mich selbstverständlich“, sagt Michael Czeland.

Wenige Tage später kommt Schuller mit seinem Auto erneut zum Stehen und macht sich auf den Weg zum Stützpunkt, um der Ursache auf den Grund zu gehen. „Die Abgasrückführungs-Kühlbypass-Steuerung ist undicht, dadurch kann es zu einem Ölverlust und zu einem Kurzschluss kommen“, klärt Mitarbeiter Karl Hirner auf – natürlich kostenlos, da Schuller Mitglied beim ARBÖ ist.

Von Rechtsauskunft bis Batterietausch

Gerade jetzt bei Schnee und Kälte ist die Hilfe des ARBÖ oft gefragt. Allein in den ersten beiden Jännerwochen sind beim Stützpunkt Altlengbach etwa 70 Anrufe wegen Pannen eingegangen. Auch wenn das Team nicht zu Pannen gerufen wird, herrscht reges Treiben am ARBÖ-Stützpunkt, die Mitglieder und Kunden des Autofahrerclubs geben sich die Klinke in die Hand. Ein Vormittag am ARBÖ-Stützpunkt vergeht blitzschnell: Eine Rechtsauskunft, eine kaputte Lampe, eine schwache Batterie, eine Pickerlüberprüfung, oder ein Auto, das immer wieder abstirbt – die Bandbreite von Einsätzen und Aufgaben ist vielfältig.

„Gerade bei tiefen Minustemperaturen müssen die Batterien in den Autos extrem viel Kraft hergeben, damit sie ihre Leistung erbringen können.“

Michael Czeland, ARBÖ-Stützpunktleiter

„Ich habe mein Auto gegen ein anderes eingetauscht. Jetzt will der Händler sein Geld zurück, weil der Wagen anscheinend einen Schaden hat, obwohl ich ihn in einwandfreiem Zustand verkauft habe“, sucht etwa ein Kunde Rat bei Michael Czeland. Der Stützpunktleiter weist den jungen Mann auf seine Rechtsschutzversicherung hin und vermittelt ihn zu einem Rechtsanwalt.

Ein Lamperl ist beim Auto von Walter Schmölz kaputt, „außerdem ist zu viel Öl drin“, bittet der Eichgrabener um Hilfe. Blitzschnell ist die Leuchtquelle getauscht und ein Blick auf den Ölmessstab geworfen. Michael Czeland saugt mit einem Gerät das überschüssige Öl ab und bittet: „Schau‘ nach einiger Zeit noch einmal nach, ob wieder zu viel Öl drinnen ist. Dann müssen wir schauen, wo die Ursache ist.“

Ein weiteres Mitglied bringt seinen Wagen zum Stützpunkt, da dieser in letzter Zeit schwer anspringt. Die ARBÖ-Leute vermuten, dass die Batterie schon schwach ist und überprüfen das Teil. „Gerade bei tiefen Minustemperaturen müssen die Batterien in den Autos extrem viel Kraft hergeben, damit diese ihre Leistung erbringen können“, erklärt Czeland. Autos, die wegen schwacher Batterien nicht mehr anspringen, gehören im Winter zu den „Klassikern“, genauso wie platte Reifen, technische oder elektronische Gebrechen. Immer wieder komme es auch vor, dass Lenker falschen Treibstoff in ihr Auto getankt haben.

Und im Sommer gebe es immer wieder Autos, die am Knoten Steinhäusl überhitzen – immerhin zählt dieses Teistück zu den steilsten Autobahnabschnitten in ganz Österreich.

Einsätze, die in Erinnerung bleiben

Einige Pannenfahrten wird Michael Czeland noch lange in Erinnerung behalten: „Als ich auf der Autobahn am Pannenstreifen einen Reifen wechseln wollte, kam ein Lenker mit seinem Lkw so knapp heran, dass sich ein Sog bildete und das Auto vom Wagenheber rutschte. Gott sei Dank bin ich rechtzeitig auf die Seite gegangen.“ In Pressbaum musste er mit einem Kollegen einmal zu Fuß zum Einsatzort: „Es war so rutschig, dass wir nicht fahren konnten, also packten wir unsere Sachen und gingen den Berg zu Fuß hinauf“, erinnert sich der Stützpunktleiter, der bereits seit 12 Jahren im Dienst ist. „Derjenige, der uns gerufen hatte, glaubte gar nicht, dass wir kommen. Die Freude war dann umso größer“. Und das sei das Schöne an seinem Beruf: „Viele sind unendlich dankbar, wenn wir ihnen helfen und sie ihre Fahrt fortsetzen können, weil sie zum Beispiel gerade auf den Weg in den Urlaub sind.“