Clemens Hofbauer ist Sicherheitsbeauftragter der Polizeiinspektion Neulengbach. | NOEN, Polizei

Sicherheit gehört zu den wichtigsten Grundbedürfnissen der Menschen und ist Bestandteil der ganz persönlichen Lebensqualität. Damit das Sicherheitsgefühl positiv bewertet wird und negative Entwicklungen bereits im Vorfeld erkannt und abgefedert werden können, wurde das Projekt „Gemeinsam sicher“ vom Innenministerium ins Leben gerufen.

„Ziel dieses Vorhabens ist es die Bevölkerung in das Thema Sicherheit einzubinden und den Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich bei Anliegen in diesem Bereich aktiv einzubringen“, bringt es Neulengbachs Inspektionskommandant Helmut Summer auf den Punkt.

„Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung soll gehoben werden.“ Helmut Summer, Inspektionskommandant in Neulengbach

Kommunikation und Information zwischen Polizei, Gemeinde und Bevölkerung bilden die Basis für das Projekt. Österreichweit gibt es bereits einige Beispiele, die erfolgreich umgesetzt werden konnten. So wurde etwa an einer Kreuzung ein Maisfeld, das die Sicht behinderte, nach erfolgreichen Gesprächen zwischen allen Beteiligten abgemäht. Oder es gab vermehrte Kontrollen, Schulungen und Säuberungsaktionen an Bahnhöfen, wo sich Bürger zuvor nicht mehr wohl fühlten.

Sicherheitsbeauftragte wurden installiert

Nach einer erfolgreichen Testphase wird das Projekt nun auch in der Region umgesetzt. So wurden in der Startphase des Projektes Sicherheitsbeauftragte bei den Polizeiinspektionen installiert. In Neulengbach ist dies Clemens Hofbauer, in Altlengbach Friedrich Hackl.

Friedrich Hackl ist bei der Altlenbacher Polizeiinspektion Sicherheitsbeauftragter. | NOEN, Archiv

In weiterer Folge sollen in den Gemeindegremien Sicherheitsgemeinderäte ernannt werden. „Sie sind die Schnittstelle zwischen Polizei und Gemeinde“, erklärt Friedrich Hackl.

Außerdem soll es Sicherheitspartner in den Gemeinden geben. „Das sind Bürger, die sich berufen fühlen, zum Thema Sicherheit etwas beitragen zu können. Sie sind auch Multiplikatoren für Informationen“, sagt Hackl. Der Sicherheitspartner kommt dabei die Rolle eines Bindegliedes zwischen Polizei und Bevölkerung zu. „Er sollte sicherheitsrelevante Themen der Bürger aufgreifen und regionale Problemstellungen erkennen, um danach an einer gemeinsamen Lösung mitwirken zu können“, fügt Helmut Summer hinzu. Der Sicherheitspartner sollte zudem einen guten Kontakt zu seiner Gemeinde haben und gut vernetzt sein, um aktuelle Informationen der Polizei an die Bevölkerung weitergeben zu können. Dadurch soll auch die „Scheu“ gegenüber der Polizei überwunden und es sollen gemeinsame Lösungen für ein sicheres Miteinander gefunden werden.

„Bei diesem Projekt steht ein Vorgehen auf Augenhöhe von Polizei und Bürgern im Vordergrund, um dadurch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu heben“, sagt Neulengbachs Inspektionskommandant Helmut Summer.

Dabei sollen aufgetretene Probleme mit der Polizei sowie weiteren in Betracht kommenden Organisationen wie Rettung, Feuerwehr, Gemeinde oder Straßenmeisterei besprochen werden, um eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden. Wer gerne Sicherheitspartner werden möchte, kann sich bei der Polizei vor Ort melden.

Polizei Altlengbach: 05/9133/3161, Polizei Neulengbach, 05/9133/3168.