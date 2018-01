Rainbows-Gruppen: Hilfe und Trost für Scheidungskinder.

Es ist hart für Kinder, wenn ihre Eltern getrennte Wege gehen. Unterstützung für Scheidungs- und Trennungskinder bieten Rainbows-Gruppen, die Ende Februar in Eichgraben und Neulengbach starten.

In diesen Gruppen treffen die betroffenen Kinder (zwischen 4 und 12 Jahren) auf Gleichaltrige, die auch wissen, wie man sich nach einer Trennung fühlt. In der Gruppe verstehen alle, warum jemand traurig oder zornig ist oder sich schuldig fühlt. In 12 wöchentlichen Treffen unter der Leitung einer speziell qualifizierten Rainbows-MitarbeiterIn werden die Kinder ermutigt, ihre Gefühle rund um die Trennung kreativ, spielerisch oder erzählend auszudrücken.

"Wir können Geschehenes nicht rückgängig machen, aber wir können die Kinder stärken und ihnen dabei helfen, positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln, trotz der Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, sagt Marion Wallner, die Leiterin von Rainbows-Niederösterreich.

In den begleitenden Elterngesprächen erfahren Eltern, was sie in dieser schwierigen Zeit für ihre Kinder tun können.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Landesleitung RAINBOWS-Niederösterreich, Marion Wallner,

Tel. 06506730827,

Mail: noe@rainbows.at