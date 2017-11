Die NÖ Gebietskrankenkasse, Ärztekammer und das Land Niederösterreich haben gemeinsam das Diabetes-Programm „Therapie Aktiv - Diabetes im Griff“ ins Leben gerufen, vor Kurzem konnte die 10.000 Patientin bei diesem Programm begrüßt werden.

„Dabei werden die Betroffenen stark in die Behandlung miteinbezogen, sie übernehmen Mitverantwortung, indem sie gemeinsam mit ihrem Arzt Behandlungsstrategien festlegen“, erklärt Service-Center-Leiter der GKK St. Pölten Martin Trattner. Durch diese Therapieform steigen die Chancen, die Zuckerkrankheit in den Griff zu bekommen und Folgeschäden, wie etwa Schlaganfälle, Beinamputationen oder Erblindung zu vermeiden. Drei Arztordinationen bieten die kostenlose „Therapie Aktiv“ in der Region Neulengbach an .

Infos: www.noegkk.at, 050899-3107.