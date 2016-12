„Blut zählt im Notfall zu den wichtigsten Medikamenten und ist bis heute nicht künstlich herstellbar. Nur drei von hundert Österreicherinnen und Österreichern spenden regelmäßig Blut. Der Bedarf an Blutkonserven steigt jedoch durch die demografische Entwicklung weiter an. Alleine unsere Kliniken benötigen rund 55.000 Blutkonserven im Jahr. Um die Versorgung mit Blut langfristig sicherzustellen, braucht es daher dieses besondere Engagement junger Menschen“, betont Landesrat Karl Wilfing.

Gewährleistet wird die Blutversorgung in Niederösterreich durch die Blutbanken des Universitätsklinikums St. Pölten und des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf sowie durch die Blutspendenzentrale des Roten Kreuzes.

„2015 gab es in Niederösterreich rund 1.000 mobile Blutspendeaktionen, an denen durchschnittlich 65 bis 80 Menschen teilnehmen. Auch bei unserer diesjährigen Kampagne finden zwischen dem 3. November und dem 19. Dezember in ganz Niederösterreich zahlreiche Aktionen statt. Ganz besonders die jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Alter zwischen 18 und 30 Jahren möchten wir motivieren, Gutes zu tun und ihr Blut für das Leben anderer zu spenden“, erklärt General Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich.

Sofort-Geschenk wartet auf Blutspender

Wer Blut gespendet hat, kann seine Erfahrung unter dem Hashtag #lifesaver_noe in den sozialen Medien verbreiten und damit auch andere motivieren. Als zusätzlicher Anreiz wartet auf jeden Blutspender als Sofort-Geschenk ein herzhafter „Engerl-Lebkuchen“.

Zudem beinhaltet die Kampagne ein Gewinnspiel, bei dem unter allen Teilnehmenden tolle Preise verlost werden. So gibt es beispielsweise Karten für Masters of Dirt, den MotoGP in Zeltweg, das Beach Volleyball Major Series in Poreč, ÖFB-Länderspiele u.v.m. zu gewinnen.

Die Aktion Lifesaver „Sei ein Engel! Spende Blut.“ wird von der NÖ Landeskliniken-Holding gemeinsam mit den Partnern Rotes Kreuz Niederösterreich, der Landjugend Niederösterreich, der JUGEND:INFO NÖ und der UNIQA durchgeführt.