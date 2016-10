Julia Vogl führt seit 2010 erfolgreich die „Schaustellerei Maria Anzbach“. Begonnen hat es mit dem Stück „37 Ansichtskarten“ mit zwei Vorstellungen. Jetzt im Oktober führte sie bereits bei der elften Produktion Regie.

NÖN: Mit der erfolgreichen Aufführung „Die Hexenjagd“ von Arthur Miller mit vier ausverkauften Vorstellungen wurde das Publikum zu Tränen gerührt. Die Schauspieler, alles Laien, haben leidenschaftlich gespielt und damit das Publikum begeistert. Wie gelingt das?

Julia Vogl: Ich denke, das Wichtigste ist sowohl am professionellen Theater als auch bei einer Laienbühne das Team, das zusammenarbeitet. Ich kann gut mit Menschen umgehen, oft ist die Psychologie bei so etwas ja wichtiger als der Theaterunterricht. Aber auch das konnte ich so nur erreichen, weil wir wirklich alle zusammen an einem Strang gezogen haben und bis zum Schluss an das Projekt geglaubt haben. Und nicht zuletzt ist der Humor auch bei den Proben dabei, was bei allen einen großen Druck rausnimmt.

Wie lange haben Sie für dieses Stück geprobt?

Die Leseprobe zur „Hexenjagd“ fand bereits im Jänner 2016 statt. Wir probten bis zum Sommer einmal pro Woche, ab dem Sommer dann wirklich stunden- und tageweise bis zum Oktober. Die Sommerferien sind bei einer 18-köpfigen Truppe eine organisatorische ExtraHerausforderung.

War es für Sie schwierig die richtigen Charaktere für dieses Stück zu finden?

Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich besetze natürlich nach Gefühl, wer für etwas passen könnte, aber die große Leistung besteht dann doch immer in jeder und jedem Einzelnen, die Rolle so gut auszufüllen. Das ist ein Verdienst der Schauspieler und Schauspielerinnen!

Gibt es schon ein neues Projekt in der Schublade?

Naja, obwohl mir sehr viele Rückmeldungen Recht geben, dass wir alle zusammen Kunst auch als „Gesellschaftskritik“ mit ernsten Themen annehmen und leben sollen, spüre ich dann trotzdem die große Sehnsucht unseres Publikums, einmal wieder ohne Belastungen herzhaft zu lachen. Mal sehen.