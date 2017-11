Vor der Gemeinde hängt die schwarze Fahne, der Nebel hat sich über den Ort gelegt, die Gemeinde und vor allem die Kinder trauern um einen ganz besonderen Menschen. Hortleiterin Maria Binder ist im 46. Lebensjahr völlig unerwartet an einer heimtückischen Krankheit verstorben.

Auch Vizebürgermeisterin Heidi Köberl, die für Schule und Hort zuständig ist, ist tief erschüttert: „Maria war ein ganz besonderer Mensch voll Liebe, Großherzigkeit, Lebensfreude und Energie. Die Kinder liebten sie“. Seit 2012 leitete Maria Binder den Hort in der Gemeinde. „Wir hatten seither immer etwa 25 Kinder im Hort, was für einen kleinen Ort sensationell ist. Die Kinder freuten sich auf die Hortstunden mit Maria“, berichte die Vizebürgermeisterin.

Doch kurz vor Weihnachten schlug das Schicksal unbarmherzig zu, am 22. November ist Maria Binder verstorben. Sie hinterlässt ihren Lebensgefährten, drei Kinder und ein Enkelkind. Am 1. Dezember um 14 Uhr wird Maria Binder in Kaumberg beigesetzt.