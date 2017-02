„Auf der ganzen Welt lachen die Menschen gern, sie sind nur überall etwas anders zu begeistern“, zieht Rudi Hebinger Bilanz. Der gleiche Witz sei nicht für alle gleich witzig und: „Manche Leute lachen halt leichter.“ Rudi Hebinger hat vor 25 Jahren gemeinsam mit Stefan Novak und Stefan Grassl die Gruppe „Irrwisch“ gegründet. Die Truppe hat seither unzählige Menschen auf der ganzen Welt begeistert. „Irrwisch“ trat auf vielen Straßenfestivals in ganz Europa auf und kam bis nach Kanada, Israel, Russland, Japan und Simbabwe.

Der Schönfelder ist auch fernab des Aufritts jederzeit zum einen oder anderen Späßchen bereit. | NOEN, Christine Hell

„Wo Irrwisch ist, ist Theater“, erzählt Rudi Hebinger. Straßentheater seien in unserem Lande leider sehr wenig vertreten, sinniert der 49-Jährige, „besonders die Franzosen sind in diesem Metier ganz stark und überraschen mit einer unglaublichen Vielfalt an verschiedenen Performances.“

Auftritt im Frack und auf Stelzen

„Irrwisch“ begeistert die Menschen auf der Straße mit Akrobatik auf Stelzen, mit einer Feuershow und mit Jonglierkunst. „Unsere Grundidee ist, dass wir Dinge tun, die das Publikum nicht erwartet. Wir, drei Herren im Frack, auf Stelzen unterwegs, sprechen nichts und versuchen, einfach Freude zu bereiten“, erklärt Hebinger. Belustigung erfolge jedoch nicht auf Kosten des Publikums, es werde nie untergriffig, denn: „Wir lieben unser Publikum. Wenn am Ende jemand blöd dasteht, dann nur wir drei.“

Ganz wichtig sei zu erwähnen, dass die Auftritte von „Irrwisch“ höchst professionell sind und absolut nichts mit „Künstlern mit Geld im Hut“ zu tun haben. Straßenkünstler werden in Schauspielschulen bestens ausgebildet, vor allem in den ganz bekannten Clownschulen in Frankreich und in Belgien.

„Begonnen haben wir mit mehr Begeisterung als mit Wissen über Straßentheater“, lacht Rudi Hebinger. Die Begeisterung ist geblieben und Wissen haben sie längst erworben. Auch um den Namen wurde nicht lange herumgefackelt, sondern er war plötzlich einfach da: „Bei Irrwisch dachten wir an verrückt, weg und mobil und kamen erst viel später drauf, dass er zwei verschiedene Bedeutungen hat.“ Irrwisch wurden früher ungebändigte, wilde Mädchen genannt und der Name bedeutet auch Irrlicht.

Auch als Rote-Nasen-Clown-Doktor unterwegs

Neben der meist sommerlichen Tätigkeit als Straßenkünstler ist Rudi Hebinger auch als Rote-Nasen-Clown-Doktor in Spitälern unterwegs und trägt mit der Erheiterung der Patienten zu deren rascheren Gesundung bei. „Das ist eine wunderbare und herausfordernde Tätigkeit“, berichtet der Schönfelder. Humor sei etwas ganz Individuelles: „Kinder und Erwachsene sind gleichermaßen begeisterungsfähig.“

Für Kinder tritt Rudi Hebinger auch gemeinsam mit Benny Barfuß mit dem Kindertheaterstück „Rumpelstilz & Glück“ in Aktion. Die zwei Herren kippen dabei ständig in Grimms Märchen hinein und sorgen für Begeisterung bei den Kids.

Nächste Stationen: Kairo und Alexandria

Der Terminkalender ist voll, demnächst geht es mit „Irrwisch“ nach Ägypten zu Straßenfesten in Kairo und Alexandria. „Das wird sehr spannend werden“, sagt der 49-Jährige. Auch in Spanien hatte die Gruppe schon viele Auftritte, zumal Straßentheater dort große Tradition hat.

Die Wirtschaftskrise habe für eine kleine Ebbe in Iberia gesorgt, berichtet der umtriebige Straßenkünstler, Kindertheatermacher und Clown-Doktor: „Dabei wäre Humor gerade in schlechten Zeiten wichtig, denn Humor tut der Seele gut.“