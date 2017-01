Im Eichgrabener Gemeindezentrum wurden am Mittwoch die Ergebnisse des von Architekt Günther Hintermeier durchgeführten Architektenwettbewerbes für die geplante Schulerweiterung präsentiert.

Architekt Erwin Stättner stellte vor rund 60 interessierten Bürgern sein Siegerprojekt für den Um- und Zubau der Schule vor. Daniel Brüll von der NÖ Regional stellte die Ergebnisse der beiden Aktionscafés vor – diese wurden mit Anregungen ergänzt.

„Ich freue mich, dass ausnahmslos alle Anwesenden die Wahl der Jury nicht nur nachvollziehen konnten, sondern auch einhellig bestätigt haben“, ist Bürgermeister Martin Michalitsch begeistert. Zum Siegerprojekt und den gleichfalls gezeigten weiteren Wettbewerbsprojekten gab es im Anschluss an die Präsentation angeregte Gespräche vor den Projekttafeln. Für Diskussion sorgte im Laufe des Abends der Wunsch einer Bürgergruppe, dass das Fresko, das spielende Kinder in einer Wienerwaldlandschaft zeigt, erhalten bleiben soll. „Meines Erachtens handelt es sich hier um ein identitätsstiftendes Logo unserer Schule. Auch der Name des Künstlers sollte entsprechend gewürdigt werden“, erklärte Helga Maralik von der GLU. Sie hat bereits Gespräche mit Malermeister Adi Plank geführt, der ihr erklärte, dass mittels einer speziellen Technik die Kopie des Freskos möglich wäre. Architekt Stättner wird sich diese Sache ansehen.

Seitens der Teilnehmer gab es auch noch einige andere Inputs, wie etwa den Vorschlag, dass man auch die Musiklehrer der in der Schule integrierten Musikschule in die Planung unbedingt miteinbeziehen sollte. „Nun sind viele weitere Planungsschritte erforderlich, um die vielfältigen Wünsche und Ideen beim gegebenen Kostenrahmen bestmöglich zu verwirklichen“, sagt Bürgermeister Martin Michalitsch.