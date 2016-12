Fleiß, Mut und Sparsamkeit - das sind die Tugenden, die das Leben von Cäcilie Krause geprägt haben. Die betagte Eichgrabenerin feierte kürzlich ihren 101. Geburtstag und ist somit die älteste Eichgrabenerin.

Geboren wurde Cäcilie Krause mitten im Ersten Weltkrieg in Münster (Westfahlen) in Deutschland, als Tochter einer Greißlerin und eines Friseurmeisters. Von den vier Geschwistern lebt noch eine 95-jährige Schwester in Oberschlesien, mit der sie noch telefonischen Kontakt hat.

Über eine Annonce den Mann kennengelernt

Während des Zweiten Weltkrieges, wo sie persönlich eine sehr schwere Zeit durchlebte, wurde auch ihr Elternhaus völlig zerbombt. Gegen Ende des Krieges lernte sie über eine Zeitungsannonce ihren späteren Gatten Otto, einen österreichischen Marineoffizier, kennen und lieben. Gemeinsam mit ihm baute sie mühevoll das Elternhaus in Münster wieder auf. Später zog das Ehepaar, das kinderlos blieb, nach München. Otto Krause blieb Seemann und fuhr bis zur Pension auf großen Handelsschiffen zur See.

Im Jahr 1979 wurde Otto Krause von einem Cousin ein Grundstück in Eichgraben angeboten. Das Ehepaar übersiedelte daraufhin in die Wienerwaldgemeinde und baute sich ein Haus, wobei Cäcilie Krause selbst ordentlich Hand anlegte. Obwohl sie keinen Beruf erlernt hat, hat sie zeit ihres Lebens immer irgendwo gearbeitet, vorwiegend im Verkauf. Auch nach ihrer Pensionierung werkte sie von Sonnenaufgang bis zum Abend immer in ihrem Garten.

Ein weiterer Geheimtipp für Gesundheit bis ins hohe Alter von ihr: „Nach dem Baden oder Duschen habe ich mich immer eiskalt abgeduscht.“ Seit einer Schulterverletzung, die sie sich mit 95 Jahren zugezogen hat, wird sie von einer 24-Stunden-Pflege betreut. Adina Moldovan und ihre Cousine - beide aus dem rumänischen Dorf Alma Vii kümmern sich liebevoll um Frau Krause.

„Nach dem Baden oder nach dem Duschen habe ich mich immer eiskalt abgeduscht.“

Cäcilie Krause verrät ihr Geheimrezept für das Erreichen des hohen Alters von 101 Jahren

Darüber freut sich die Nachbarin Melitta Michalko ganz besonders. „Ich kenne Adina seit ihrem 8. Lebensjahr“, berichtet Melitta Michalko, die sich jahrelang im ehemaligen Verein Alma Vii von Walter Passauer für eine gezielte Rumänienhilfe eingesetzt hat.

Adina und einige andere Kinder haben in dieser Zeit ihre Sommermonate immer wieder bei Eichgrabener Familien verbracht. Nun unterstützt Adina als Altenpflegerin Cäcilie Krause in Eichgraben. „Es ist schön, wenn man so etwas zurückbekommt“, freut sich die Nachbarin von Frau Krause. „Da weiß man, dass die Hilfe von damals gut angekommen ist“, meint Melitta Michalko abschließend.

Cäcilie Krause, die noch immer deutsche Staatsbürgerin ist, genießt ihren Lebensabend in Eichgraben und ist trotz einiger Wehwehchen, die das hohe Alter mit sich bringt, immer frohen Mutes.