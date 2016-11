St. Christophen

„A good traveller has no fixed plans and is not intent on arriving“, nach diesem Zitat von Lao Tse nahm Viktoria Hell den Jakobsweg in Angriff. Beweggrund war der erfolgreiche Abschluss des Studiums „Biomedizinische Analytik“, Antrieb war die Reiselust, Start war vor der Wohnungstüre ihrer Schwester Anita in der nordspanischen Stadt Pamplona.

Die St. Christophener Pilgerin gemeinsam mit Henrik aus Holland, der seinen Jakobsweg in Holland startete und etwa ein halbes Jahr unterwegs war. | Hell

„Alles war perfekt, nur die Ausrüstung hatte ich schlecht geplant“, lacht die St. Christophenerin. Jeans wurden durch eine leichte Wanderhose ersetzt und ein Textilhut wurde auch noch vor Ort gekauft.

Der „Camino de Santiago“ wurde zu viel mehr als erträumt. „Es war eine unglaubliche Lebensbereicherung, die mir einen Weitwinkelblick auf unsere kleine Welt gegeben hat. Ich traf Menschen mit unterschiedlichsten Problemen, die teilweise grausame Lebensjahre durchleben mussten und trotzdem ihre Lebensfreude nicht verloren hatten.

Ein älterer Mensch gab mir ohne Deutsch- und Englischkenntnisse zu verstehen, dass er an Krebs leide und daran auch sterben werde“, erzählt die Pilgerin. Beim Essen des Pilgermenüs habe sie sich mit Menschen aus aller Welt „unterhalten“, obwohl sie der vielen Sprachen nicht mächtig war.

Kontakt mit Pilgern aus aller Welt

"Ich kam mit Kanadiern, mit Menschen aus China, Japan, Australien und Neuseeland, Spanien, Holland, Frankreich, Deutschland und Irland in Kontakt, erlebte laute und singende Italiener, wanderte ein Stück des Weges mit drei Geschwistern aus Südafrika und traf am Weg auch ein paar wenige Österreicher“, erzählt Viktoria Hell. Auch die Geschichten rund um die Pilgerschaft waren sehr interessant: Dawid aus Polen war etwa aus karikativen Zwecken im Zuge seines Projektes „Camino dle kamyka“ (Weg der Kieselsteine) für schwer behinderte Menschen in Polen unterwegs.

Menschen machen sich aus verschiedensten Gründen zum Pilgern auf: berufliche Veränderungen, Orientierungslosigkeit nach einer plötzlichen Änderung, Verarbeiten von schlechten Kindheitserinnerungen oder plötzlicher Beziehungsbruch.

Hilfsbereitschaft und Offenheit begeisterten

„Ich war zwar ganz alleine unterwegs, trotzdem habe ich mich nie einsam gefühlt und ich habe mich auch kaum verlaufen“, so Hell, die von der Hilfsbereitschaft und der Offenheit der Leute erstaunt ist. Bei jeder Begegnung gab‘s ein freundliches „Buen Camino“, gute Wanderung.

Pilgerherbergen gibt‘s bereits ab fünf Euro, und ein Pilgermenü inklusive einer Flasche Rotwein kostet um die 10 Euro. „Nie sonst hätte ich sechs Wochen Urlaub so günstig erleben können“, strahlt die St. Christophenerin.

Tolle Erfahrungen am Jakobsweg

„An die Lagerfeuerstimmung mit Singen und Feiern am Abend, an die vielen tollen Gespräche und an den besonders günstigen Rotwein sehne ich mich schon noch oft zurück“, so die 26-Jährige, die sich auch an den Weinbrunnen am Jakobsweg erinnert, der den Fußmarsch extrem erleichtern und die Pilger „beflügeln“ würde. Obwohl gemächlich unterwegs, kam die St. Christophenerin nach fast sechs Wochen am Ziel in Nordwestspanien an.

„In Santiago de Compostela, in der letzten Nacht meiner Pilgerreise, war ich erstmals mit Bettwanzen konfrontiert, das hat die Laune zum Abschluss ein bisschen getrübt“, erzählt Hell, die jedem, der diese Pilgerreise plant, rät, die letzten 100 Kilometer auszulassen. „Dort sind sehr viele Menschen unterwegs, es artet in einen Massentourismus aus, die Unterkünfte werden auf diesem letzten Abschnitt zunehmend teurer und schlechter.“ Ein Sprichwort besagt, dass jeder auf dem Pilgerweg das bekommt, was er braucht. „Das ist allerdings nicht immer das, was er sich wünscht“, lächelt Viktoria Hell.