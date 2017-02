Ein Highlight zum Faschingsausklang wird der Faschingsumzug des Feitlklubs in St. Christophen sein. 26 Gruppen sind bereits angemeldet und die ausgewählten Themen versprechen einen lustigen Nachmittag: Die Palette reicht vom Start des US-Präsident Donald Trump bis zum Ende des „Landesfürsten“ Erwin Pröll, vom VW-Abgasskandal über das Parkplatzproblem in St. Christophen bis zum Krematorium in Innermanzing. Auch der Glockenraub im Blindenheim und der Radweg am Klosterberg werden thematisiert.

„Darüber hinaus gibt es wieder eine Tombola mit einem Profigriller, einem Mountainbike und einem Tablet als Hauptgewinne“, berichtet der Obmann des Feitlklubs.

Manfred Priesching erinnert sich an ein Hoppala bei einem früheren Faschingsumzug.

„In vielen Stadeln wird emsig an den oft überaus aufwendigen Aufbauten der Wagen gewerkt, der Ideenreichtum und der Ehrgeiz der Mitwirkenden ist enorm“, berichtet Priesching.

Am Faschingssamstag, ab 13 Uhr, gilt im ganzen Ort Parkverbot und die Wägen und Gruppen nehmen Aufstellung in der Friedhofstraße. Ab 14 Uhr startet der Umzug, angeführt vom Musikverein Melk. Zwei bis drei Runden werden gedreht, jeder Wagen wird einzeln vorgestellt.

Um etwa 16.30 Uhr findet die große Tombola statt. Abends bis in die Nacht wird im „Boarn4Noarrn“-Zelt und bei den beiden Wirten im Ort eine große Faschingsparty gefeiert.

Grundstein wurde 1986 gelegt

Den Grundstein für diese erfolgreiche Veranstaltung legte Altobmann Alois Priesching, der 1986 die Kirchenbesucher nach der Pfarrheimeröffnung mit sieben Faschingsgruppen und einer Scherztombola überraschte. Alle zwei Jahre folgte dann ein buntes Faschingstreiben in St. Christophen. Viel zu lachen gab es über die Texte in den anfänglich verkauften Faschingszeitungen. Später wurde darauf verzichtet, weil manche Personen, die in der Zeitung vorkamen, beleidigt waren.

„Mit dem Umzug 2013 haben wir mit der Musikbeschallung des Ortes, mit dem professionellen Moderator Markus Schenkeli, dem Partyzelt, hochwertigen Tombolapreisen und mit der Terminverlegung auf Faschingssamstag versucht, die Veranstaltung an den heutigen Zeitgeist anzupassen, das ist gut gelungen“, ist Obmann Priesching stolz.

Er war schon in jungen Jahren auf den Faschingswagen aktiv dabei und erinnert sich an ein Erlebnis beim Wagen mit dem „Raub der Saliera“, wo mit viel Liebe zum Detail das Kunsthistorische Museum nachgebaut, wurde. „Unsere Saliera wurde vom Wagen gestohlen und wir schauten ziemlich dumm aus der Wäsche“, erinnert sich Manfred Priesching. Erst kurz vor dem Start wurde alles aufgeklärt, die Saliera konnte ausgelöst und die einstudierte Show konnte dann doch planmäßig durchgezogen werden.

Für Spätentschlossene gibt es noch eine Chance zum Mitmachen: Anmeldungen unter 0664/8142299.