Die Theatergruppe der „Theaterei“ bringt die Komödie „Ein ungleiches Paar“ auf die Bühne. Als Regisseur konnte Erich Furrer gewonnen werden, der besonders die professionale Arbeit von Theaterei-Leiterin Christa Berger hervorhebt und betont: „Es ist eine große Freude, mit einem so motivierten Ensemble zu spielen.“ Die Premiere am Silvestertag war restlos ausverkauft.

Gespielt wird noch am Sonntag, 7. Jänner, um 19 Uhr, am Freitag, 12. Jänner, um 20 Uhr, am Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr, am Samstag, 17. Februar und am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 25. Februar, um 19 Uhr. Weitere Informationen unter: www.theaterei.at, Kartenpreis: 16 Euro, Vorverkauf und Reservierung bei Bäckerei Berger Neulengbach und St. Christophen, theaterei@aon.at oder 0664 / 9203051.