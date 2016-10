St. Christophen

Es war schier unglaublich, was sich am Dienstag im ehemaligen Seniorenhaus „Harmonie“ in Unterdambach abspielte: Wie berichtet wurde das ganze Inventar versteigert, am Dienstag fand die Abholung statt. Rettungsorganisatoren, Feuerwehren, Unternehmen und Private manövrierten ihre Fahrzeuge und Anhänger in großer Präzision zum kleinen Hof beim Eingangsbereich und auch wieder zurück. Die Herausforderung wurde von allen perfekt gelöst. Alles geschah im besten Einvernehmen und ohne Aufregung.

Transporter aus Linz Land, aus dem steirischen Gusswerk, aus Oberösterreich und aus Wien sowie aus dem gesamten Niederösterreich wurden am Abholort gesichtet. Auch die St. Pöltner Organisation AAAfood der Wildburger Gruppe holte mehrere Teile der Nirosta-Kücheneinrichtung ab.

„Es ist bereits fast alles abgebaut und verladen, bis auf zwei Rechnungen ist alles erledigt“, berichtete Stephanie Brezina von der Oswald Versteigerungs GmbH in Graz bereits um die Mittagszeit zufrieden.

Auch Klaus Höckner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von der Hilfsgemeinschaft für Blinde und Sehschwache in Österreich, zeigt sich über den Verlauf höchst zufrieden: „Um halb fünf Uhr war Schluss, fast alles war verladen und abgeholt.“ Er lobt auch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen Oswald und mit den Mitarbeitern des Vereines für Blinde und Sehschwache.

Ins Gebäude wurde mehrmals eingebrochen

Weniger erfreulich: Heuer gab es mehrere Einbrüche in dem seit zwei Jahren leer stehenden Gebäude. „Die Haupteingangstüre wurde beschädigt, Glaswände und Einrichtungen wurden durch Graffiti verunstaltet, Sanitärvorräte, Gummihandschuhe sowie WC-Papier-Vorräte wurden im ganzen Haus verteilt, Schränke aufgebrochen.“ Es sei auch versucht worden, in die Garage vorzudringen. Alle Schlösser mussten getauscht werden. Die Vorfälle wurden der Polizei gemeldet. „Vor Kurzem war sogar die Polizeihundestaffel im Einsatz“, berichtet Höckner. Eine Gruppe Jugendlicher habe sich zum Haschischrauchen ins Gebäude zurückgezogen gehabt. Klaus Höckner wird für den Verein Anzeige wegen Besitzstörung erheben. „Wir sind aber gerne bereit für eine außergerichtliche Lösung, wenn sich die betreffenden Jugendlichen bei mir melden und für eine ehrenamtliche oder freiwillige Tätigkeit im sozialen Dienst bereit sind“, so Höckner.

Wie bereits in der Vorwoche in den NÖN berichtet, soll der Verkauf des Gebäudekomplexes bis Ende Dezember abgeschlossen sein. „Es gibt bereits konkrete Verhandlungen“, so Höckner. Sein Bestreben ist es, dass in den bestehenden Gebäuden Wohnungen für junge Familien und für Senioren entstehen.