Zu einer Rauferei in der Asylunterkunft in der Kaserne wurde die Exekutive am vergangenen Mittwoch gerufen: Zwei Syrer hatten eine handfeste Auseinandersetzung. Grund dafür soll eine Asylwerberin (19) gewesen sein. Die junge Frau, die in der Kaserne untergebracht ist, hatte Besuch von ihrem Freund aus Wien.

Dabei dürfte sie angegeben haben, dass sie von einem Asylwerber aus Syrien, der ebenfalls in der Kaserne untergebracht ist, sexuell belästigt worden sei. Daraufhin kam es zu der Rauferei. Die Exekutive musste einschreiten.

Jener Syrer, dem die Belästigung vorgeworfen wurde, wurde von der Kaserne weggewiesen.