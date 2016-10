„Die Versorgungssicherheit unserer Bevölkerung muss zu hundert Prozent gewährleistet bleiben, dafür werden wir uns über die Parteigrenzen hinweg einsetzen“, betont die Neulengbacher SP-Stadträtin Beate Raabe-Schasching zur aktuellen Diskussion um die Notarztversorgung.

„Neulengbach wird den Notarzt sicher nicht kampflos aufgeben.“

Wie berichtet gibt es Gerüchte, dass die Notarztstützpunkte Neulengbach/Altlengbach sowie Purkersdorf geschlossen werden könnten und stattdessen ein neuer Standort in Pressbaum errichtet wird. Klare Worte fand Bürgermeister Franz Wohlmuth, als er von diesen Gerüchten hörte: „Neulengbach wird den Notarzt sicher nicht kampflos aufgeben.“ Mit dem Thema NEF beschäftigte sich der Neulengbacher Gemeinderat in der Sitzung am vergangenen Dienstag.

Einstimmig wurde eine Resolution an Landesrat Maurice Androsch und Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner für die Erhaltung des NEF-Standortes beschlossen.

Mit der Resolution wolle man klar zum Ausdruck bringen, dass das im Jahr 2008 eingeführte NEF-System hervorragend funktioniere und eine qualitätsvolle und vor allem rasche Versorgung der Bevölkerung erfolge. Im Jahresschnitt werden mit dem NEF täglich beinahe vier Einsätze gefahren. Die Neulengbacher Gemeinderäte verweisen darauf, dass vom NEF-Standort Lengbach selbst die entlegensten Orte und Talschaften in einer Reichweite von maximal 20 Kilometer liegen und in einer Zeit unter 30 Minuten erreicht werden können. „Damit ist eine effektive und rasche notärztliche Versorgung bestmöglich gewährleistet“, betont Bürgermeister Franz Wohlmuth.

Appell an die Landespolitiker

Die Beibehaltung des NEF-Systems am Standort Neulengbach/Altlengbach sei im Interesse der notärztlichen Versorgung für die Bevölkerung der Region auch für die Zukunft sicherzustellen. Die Neulengbacher Gemeinderäte appellieren an die Verantwortlichen im Land Niederösterreich, den Standort Lengbach abzusichern.

Der Notarzt-Stützpunkt Lengbach besteht seit dem Jahr 2008 und wird von Rotem Kreuz Neulengbach und Samariterbund Altlengbach gemeinsam betrieben. Versorgt werden die Bürger von Neulengbach, Altlengbach, Neustift-Innermanzing, Brand-Laaben, Asperhofen, Maria Anzbach, Eichgraben, Kirchstetten, Kasten, Stössing, Michelbach und teilweise Böheimkirchen. „Das Betreuungsgebiet umfasst eine Fläche von rund 290 Quadratkilometern und eine Bevölkerungszahl von rund 28.800 Einwohnern“, erläutert Stadträtin Beate Raabe-Schasching und: „Ich sehe keinen Grund für eine Änderung. Wir werden uns gegen eine Einsparung zur Wehr setzen.“