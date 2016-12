Alle Hände voll zu tun hatte Eduard Riedl in der Vorwoche. Nein, diesmal hetzte er nicht als rasender Reporter der NÖN von Termin zu Termin, sondern war wieder als Nikolaus unterwegs.

Wie schon in den vergangenen 15 Jahren ließ er sich seit September für seinen „großen“ Tag den Bart wachsen. In der Kirche, in der eine Nikolausfeier abgehalten wurde, im Kloster Stein, wo er Flüchtlingskinder mit seinem Besuch überraschte und die Augen zum Leuchten brachte, im Waldkindergarten und bei einigen Kindern zu Hause hatte er heuer seine großen Auftritte.

Besuch bei Flüchtlingen und Mutter-Kind-Haus

Für den Maria Anzbacher ging es heuer auch erstmals als Nikolaus nach Wien in zwei Flüchtlingsunterkünfte und in ein Mutter-Kind-Haus. „40 Kinder verschiedenster Nationalitäten standen rund um mich“, freut sich Eduard Riedl immer wieder über das Strahlen in deren Augen und scherzt: „Alle wollten ein Foto von mir, jetzt bin ich auch im arabischen Raum bekannt.“ Dazu gekommen ist er über seine Tochter Katharina, die bei der Hotelgruppe Falkensteiner in der PR-Abteilung arbeitet. „Mein Papa ist der schönste Nikolaus“, rührte sie die Werbetrommel. Und so wurde die karitative Aktion ins Leben gerufen, bei der das Unternehmen die Nikolosackerl für die Bewohner der Einrichtungen spendete.

Über seinen „großen“ Tag berichten konnte Eduard Riedl heuer auch im Radio NÖ-Studio, dabei traf er auf den bekannten Schlagerstar Andreas Gabalier, der im Radio-Interview unter anderem über sein neues Unplugged-Album sprach und Weihnachtslieder anstimmte. „Ich überreichte ihm ein Nikolaussackerl“, erzählt er über das Treffen mit dem Volks-Rock’n’Roller. Dabei wollte Gabalier auch wissen, was über ihn im goldenen Buch vom Nikolaus stehe: „Du sollst den Mädels nicht so den Kopf verdrehen“, scherzte der Nikolaus.

So sehr Eduard Riedl das Nikolaus-Dasein auch genießt, freut er sich nach seinen Auftritten über die Rasur – zumindest bis September nächsten Jahres. Denn dann muss er wieder wachsen, damit der Bart rechtzeitig für den nächsten Auftritt schön lang ist.