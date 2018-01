Helmut Tschernitz ist am 20. Jänner nach kurzer, schwerer Krankheit im 75. Lebensjahr verstorben. Der Neulengbacher war von 1995 bis 2005 unter Bürgermeister Johann Kurzbauer geschäftsführender Gemeinderat beziehungsweise Stadtrat. Er war vor allem für Kanal und Wasser zuständig.

„Helmut Tschernitz hat das mit Leib und Seele gemacht. Er war jemand, der nicht viel herumgeredet hat. Er war ein Praktiker, und er hatte Handschlagqualität“, sagt Kurzbauer anerkennend. Als Tschernitz in den Gemeinderat kam, war die Anschlussquote beim Kanal noch sehr gering. „Helmut Tschernitz war der Motor in dem Bereich, er hat sehr viel umgesetzt“, so Kurzbauer.

„Helmut Tschernitz war ein sehr rühriger und vorwärtsstrebender Stadtrat"

Lob kommt auch vom jetzigen Bürgermeister Franz Wohlmuth: „Helmut Tschernitz war ein sehr rühriger und vorwärtsstrebender Stadtrat. Er hat auch ein Überwachungssystem bei der Wasserleitung eingeführt, sodass Wasserverluste schneller erkannt werden.“

Für seine Verdienste um den Florianikirtag und das Sonnwendfeuer am Kleebühel erhielt Tschernitz 2009 das Ehrenzeichen der Stadt.

Das Begräbnis findet am 31. Jänner um 14 Uhr statt.