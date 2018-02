Ein großes nationales Tennisturnier veranstaltet der UTC Ollersbach im Juni.

Unter dem Titel „1. Neulengbach Tennis Trophy“ soll dieses Turnier neben den Staatsmeisterschaften das größte nationale Tennisturnier Österreichs werden, erläuterte Stadtrat Gerhard Schabschneider am Dienstag in der Gemeinderatssitzung. „Auch ein Charity-Turnier mit Fußballtennis ist geplant“, so Schabschneider.

Der Tennisclub hat bei der Stadtgemeinde Neulengbach um Unterstützung in der Höhe von 5.000 Euro angesucht. „Um dieses Turnier finanziell stemmen zu können, braucht der Verein Subventionen und Sponsoren“, betonte Schabschneider.

Subvention wurde einstimmig beschlossen

UTC-Obmann Stefan Wisberger konnte bereits einige Sponsoren gewinnen. Auch vom Land Niederösterreich gibt es bereits eine Förderzusage.

Im Gemeinderat herrschte Einigkeit, dass dieses erstmalige Sportevent förderungswürdig ist: Die Subvention in der Höhe von 5.000 Euro wurde einstimmig beschlossen.

Bürgermeister Franz Wohlmuth lobt die Arbeit des Vereins: „Mit der Ausrichtung des bedeutsamen nationalen Tennisturniers beschreitet der Verein nun in dieser Dimension ein neues Terrain. Wir gratulieren dem Verein und freuen uns, dass wir ihn unterstützen dürfen.“