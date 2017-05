NEULENGBACH: „Die Peter Alexander Revue - Das tu‘ ich Alles aus Liebe“ geht am Sonntag, 7. Mai, um 16 Uhr in der Wienerwaldbühne in Neulengbach/Markersdorf über die Bühne. Die Artworkers bringen schwungvolle Lieder von Peter Alexander, Caterina Valente und Co. Veranstalter ist der Lionsclub Wienerwald. Artworkers

