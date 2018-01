Alle Veranstaltungen in der Region Neulengbach.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 10. Jänner

Maria Anzbach: Karussell, Laden und interkultureller Kommunikationstreff, 16 bis 18 Uhr, Marktplatz 16.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

DONNERSTAG, 11. JÄNNER

Kirchstetten: Eltern-Kind-Treff, 9.30 bis 11.30 Uhr, Vereinsräume.

Neulengbach: Jugendgruppe beim Roten Kreuz, 17 bis 18 Uhr, Rotes Kreuz.

Neulengbach: Zukunftssalon, 18 Uhr, Lichtblick, Tausendblum.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Purkersdorf: Angst- und Panikbewältigungsgruppe, 18 bis 19.30 Uhr, Hießbergergasse 2/5/2.

FREITAG, 12. JÄNNER

Kirchstetten: Lesen und Schauen Bilderbuch-Kino für Kinder ab 4 Jahren, 16 Uhr, Bücherei.

Kirchstetten: Lesen und Schauen – Abenteuer Lesen ab 6 Jahren, 17 Uhr, Bücherei.

Neulengbach: Oculto – die mystische Krimi-Dinner-Show, 20 Uhr, Gasthof Schmölz.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum. Info: ( 02231/63601491.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

SAMSTAG, 13. JÄNNER

Maria Anzbach: Karussell – Laden und interkultureller Kommunikationstreff, 10 bis 12 Uhr, Marktplatz 16.

Neulengbach: Neujahrskonzert mit dem Tonkünstler Orchester NÖ, 18 Uhr, Aula Schulzentrum.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Purkersdorf: Tierspuren im Wienerwald, ab 13 Uhr (circa 3 Stunden), Raum Purkersdorf. Anmeldung: ÖBf, ( 02231/63341417171.

SONNTAG, 14. JÄNNER

Altlengbach: Neujahrsbrunch mit Amadeus Brass, 10 Uhr, Hotel Lengbachhof.

Kirchstetten: Kindermaskenball der Kinderfreunde, 14 Uhr, Gemeindefestsaal.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

MONTAG, 15. JÄNNER

Kirchstetten: Zeitbank 55+, 18 Uhr, Gasthof Gnasmüller, Totzenbach.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr) und Kochworkshop, 15 bis 17 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum .

Info: 02231/63601491.

DIENSTAG, 16. JÄNNER

Kirchstetten: Blutspendeaktion, 16 bis 19 Uhr, Gemeindefestsaal.

Neulengbach: Seniorentreff, 14 bis 17 Uhr, Rotes Kreuz.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum.

Info: 02231/63601491.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Purkersdorf: Beratung – KOBV – Behindertenverband, 17 bis 18 Uhr, Rathaus Purkersdorf.

Anmeldung: 0664/3250343

MITTWOCH, 17. JÄNNER

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Purkersdorf: Queen of Sand – Irina Titova„Verliebt in Österreich“, 19 Uhr, Stadtsaal.