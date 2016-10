DIENSTAG, 4. OKTOBER

Neustift-Innermanzing: Tag der offenen Tür, 9 bis 15 Uhr, Jugend am Werk, Hauptstraße 4.

MITTWOCH, 5. OKTOBER

Altlengbach: Oktoberfest, ganztägig, Sozialstation der Volkshilfe.

Asperhofen: Bilderbuch-Mitmachtheater, 17 bis 18 Uhr, Mediathek.

Neulengbach: Zithergruppe beim Seniorennachmittag, 15 bis 18 Uhr, Festsaal der Raiffeisenbank Wienerwald.

Neulengbach: Stammtisch des Frauennetzwerkes, 19 Uhr, Gasthaus Messerer-Seebachstube.

Neustift-Innermanzing: Oktoberfest des Seniorenbundes, 16 Uhr, Gasthaus Hellmuth.

DONNERSTAG, 6. OKTOBER

Altlengbach: Seniorennachmittag, 16 Uhr, Hotel Steinberger. 0680/1235523.

Asperhofen: Steirischer Krimiabend, 19 Uhr, Mediathek.

Maria Anzbach: Tag der offenen Tür, 9 bis 15 Uhr, Jugend am Werk, Dreierhof, Hof Nr. 3.

Maria Anzbach: Pensionistentreff, 15 Uhr, Restaurant Hubauer.

Neulengbach: Remax-Vortragsabend „Meine Immobilie im Alter“, 18.30 Uhr, Tullnerstraße 34.

Neustift-Innermanzing: Tanz ab der Lebensmitte, Gasthaus Hellmuth. Info 0664/1562165.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 14.30 bis 17 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum. Info 02231/63601491.

Purkersdorf: 10. Vernissage: Ausstellung „Mittel: Meer – Malerei“ Werke von Marta Stamenov, 19.30 Uhr, „Die Bühne“ Stadtgalerie Purkersdorf.

FREITAG, 7. OKTOBER

Altlengbach: Lesung mit Beate Maxian „Mord in Schönbrunn“, 19.30 Uhr, Mittelschule Laabental.

Asperhofen: Seniorennachmittag, 14 Uhr, Gasthaus Fenzl.

Brand Laaben: Literaturstammtisch mit Topsy Küppers, 19 Uhr, Bücherei im Gasthof zur Linde.

Eichgraben: Migliedertreffen des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes, 17 Uhr, Gasthaus Traint-Maier.

Kirchstetten: Bilderbuch-Kino für Kinder ab 4 Jahren, 16 Uhr, Bücherei.

Kirchstetten: Abenteuer lesen für Kinder ab 6 Jahren, 17 Uhr, Bücherei.

Kirchstetten: Theateraufführung „Geht die Katze, tanzen die Mäuse“, 19.30 Uhr, Gemeindefestsaal.

Maria Anzbach: Heinz Marecek, 20 Uhr, Alte Mühle.

Neulengbach: „Männervernichtungsgeschichten“, 20 Uhr, Theaterei St. Christophen.

Neulengbach: Let‘s Dance Tanztreff, 20 Uhr, Gasthaus Schmölz, St. Christophen.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 9 bis 12 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum. Info 02231/63601491.

Purkersdorf: Gandalf „All is one – One is all“, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

SAMSTAG, 8. OKTOBER

Altlengbach: Oktoberfest des Kameradschaftsbundes, 20 Uhr, Hotel Das Steinberger.

Asperhofen: Oktoberfest des Musikvereines, 10.30 Uhr, Gasthaus Pree.

Eichgraben: Weinzettl & Rudle, 19.30 Uhr, Fuhrwerkerhaus.

Eichgraben: Vokal präsentiert Chor und Solisten, 19.30 Uhr, Bar zum Krokodil.

Eichgraben: Jugenddisco, 20 Uhr, Sportplatzstadl.

Kirchstetten: Kräuterkurs, 10 Uhr, Schulküche der Volksschule Totzenbach.

Kirchstetten: Theateraufführung „Geht die Katze, tanzen die Mäuse“, 19.30 Uhr, Gemeindefestsaal.

Neulengbach: Stadtflohmarkt, 9 bis 15 Uhr, Arbeiterheim, Tullnerstraße 75.

Neulengbach: Flohmarkt für Baby- und Kindersachen, 12 bis 16 Uhr, Pfarrgarten und Pfarrheim.

St. Christophen: Flohmarkt, 12 bis 16 Uhr, Pfarrgarten und Pfarrheim.

Purkersdorf: Naturfreunde Purkersdorf: Wanderung Cobenzl – Purkersdorf. Treffpunkt: 8.30 Uhr, P & R Purkersdorf. Schlechtwetterprogramm: Museumszentrum Mistelbach. 02231/20445.

Purkersdorf: 3. Jahreszeitenwanderung für Familien, 11 Uhr Naturpark Purkersdorf Sandstein, Hauptplatz 1. Anmeldung 0650/6037178.

Purkersdorf: „ACID“ und SPINNING WHEEL“, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

SONNTAG, 9. OKTOBER

Asperhofen: Oktoberfest des Musikvereines, 9.15 Uhr, Messe in der Pfarrkirche, anschließend Oktoberfest im Gasthaus Pree. 10.30 Uhr Bieranstich und Frühschoppen.

Kirchstetten: Weinheber-Lesung mit Ulli Fessl und Gottfried Riedl, 14 Uhr, Gemeindefestsaal.

Kirchstetten: Theateraufführung „Geht die Katze, tanzen die Mäuse“, 17 Uhr, Gemeindefestsaal.

Neulengbach: Kulturfrühstück mit Erwin Ginner und Peter Aschenbrenner, 11 Uhr, 333-Das Atelier.

Neulengbach: „Männervernichtungsgeschichten“, 17 Uhr, Theaterei St. Christophen.

Purkersdorf: „Beim Naturparkzentrum tut sich was“, 14 Uhr, Naturpark Deutschwald.