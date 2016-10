MITTWOCH, 12. OKTOBER

Eichgraben: Lesung Doris Knecht, 19 Uhr, Gemeindezentrum.

DONNERSTAG, 13. OKT.

Asperhofen: Seniorenwanderung, 9 Uhr, Ortskapelle Großgraben.

Eichgraben: Pensionisten Treffen, 15 Uhr, Gasthaus Schmied, Unter-Oberndorf.

Eichgraben: Samstag, 15. Oktober: Naturfreunde Kreativ-Workshop „Drachen-Bauen“, 9 bis 12 Uhr, Biwakschachtel. Anmeldung bis Donnerstag, 13. Oktober. 0650/7665990.

Maria Anzbach: Oktoberfest des UGKV, 15 Uhr, Restaurant Hubauer.

Maria Anzbach: Theateraufführung „Hexenjagd“, 19 Uhr, Gemeindezentrum.

Purkersdorf: „Babytreff – gut begleitet durchs 1. Lebensjahr!“, 10 bis 11.30 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 14.30 bis 17 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum. Info unter: 02231/63601491.

Purkersdorf: Hebammensprechstunde Thema „Wochenbett“, mit Hebamme Antonia Schuster, 17 bis 19 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum.

Purkersdorf: Diabetikerselbsthilfegruppe – ÖDV, 18 Uhr, Rathaus (Trauungszimmer), Vortrag „Neue Erkenntnisse in der Therapie bei Tap-2-Diabetes“ von Christian Schelkshorn.

FREITAG, 14. OKTOBER

Kirchstetten: Theateraufführung „Geht die Katze, tanzen die Mäuse“, 19.30 Uhr, Gemeindefestsaal.

Maria Anzbach: Theateraufführung „Hexenjagd“, 19 Uhr, Gemeindezentrum.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 9 bis 12 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum. Info unter: 02231/63601491.

Purkersdorf: CD-Präsentation – Lena Kuchling „We don’t dance“, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

SAMSTAG, 15. OKTOBER

St. Pölten und St. Pölten Land: Tage der offenen Ateliers. Infos unter:

www.kulturvernetzung.at

Kirchstetten: Konzert „Ich, Wolkenstein“ mit der Gruppe Tandaradey, 19 Uhr, Schloss Totzenbach.

Kirchstetten: Theateraufführung „Geht die Katze, tanzen die Mäuse“, 19.30 Uhr, Gemeindefestsaal.

Maria Anzbach: Theateraufführung „Hexenjagd“, 19 Uhr, Gemeindezentrum.

Maria Anzbach: Erwin Steinhauer, 20 Uhr, Alte Mühle.

Neulengbach: 5. Internationales Schielesymposium in der Galerie am Lieglweg in Zusammenarbeit mit der Albertina Wien, 10 bis 18 Uhr.

Neulengbach: „Metal Hydra“, 18.30 Uhr, Stadtsaal.

Neulengbach: Vortrag

„Das Marktwesen und seine Bedeutung für die Entwicklung mittelalterlicher Siedlungen“, 19 Uhr, Altes Rathaus.

Purkersdorf: Kabarett Alf Poier „The Making Of DADA“, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

SONNTAG, 16. OKTOBER

St. Pölten und St. Pölten Land: Tage der offenen Ateliers.

Infos unter:

www.kulturvernetzung.at

Brand-Laaben: 11. Hobby-Lauf, 9 Uhr, Tennis Club Vereinshaus.

Neulengbach: Lesung beim Tag der offenen Tür, 11 Uhr, Galerie am Lieglweg.

Neulengbach: Literaturfrühstück, Rudolf Hausmann liest die „Schachnovelle“ von Stefan Zweig, 11 Uhr, Galerie am Lieglweg.

Kirchstetten: Theateraufführung „Geht die Katze, tanzen die Mäuse“, 15 Uhr, Gemeindefestsaal.

Maria Anzbach: Theateraufführung „Hexenjagd“, 18 Uhr, Gemeindezentrum.

St. Christophen: Familienwandertag des Feitlklubs, 10 Uhr, Familie Berger. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist Sonntag, 23. Oktober.

Purkersdorf: Singlewandern für 25 bis 45 jährige, 9.45 bis 15.30 Uhr. Info unter: webpr2010@singlewandern.at.

Purkersdorf: „Beim Naturparkzentrum tut sich was“, 14 Uhr, Naturpark Deutschwald.

MONTAG, 17. OKTOBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 15 bis 17 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum. Info unter: 02231/63601491.

Purkersdorf: Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch erkrankter Frauen, 19.30 Uhr, Wiener Straße 6. Info unter: 0676/7313053.

DIENSTAG, 18. OKTOBER

Neulengbach: Jahrmarkt – Reserlmarkt, 7 bis 20 Uhr, Stadtgebiet.

Purkersdorf: Beratung – KOBV – Behindertenverband, 17 bis 18 Uhr, Rathaus Purkersdorf.

Anmeldung erbeten: 0664/3250343.