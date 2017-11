Alle Veranstaltungen in der Region Neulengbach.

St. Christophen: Zum ersten Mal findet der „Tag der offenen Tür“ in der Schule in St. Christophen statt. Am 24. November von 8.30 bis 11.30 Uhr können Interessierte in den Schulalltag hinein schnuppern. Raphael Tausch, Sandra Brödler, Valon Taqui, Florian Schönecker, Gertraud Bauer, Lara Komarek, Elke Hiess, Lena Dallinger, Valentina Wagner freuen sich auf die Besucher.

| privat