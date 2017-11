Alle Veranstaltungen in der Region Neulengbach.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DIENSTAG, 28. NOVEMBER

Neulengbach: Seniorentreff, 14 bis 17 Uhr, Rotes Kreuz.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

MITTWOCH, 29. NOVEMBER

Maria Anzbach: Karussell, Laden und interkultureller Kommunikationstreff, 16 bis 18 Uhr, Marktplatz 16.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

DONNERSTAG, 30. NOV.

Neulengbach: Jugendgruppe beim Roten Kreuz, 17 bis 18 Uhr, Rotes Kreuz.

Purkersdorf: Adventmarkt am Hauptplatz, 17 bis 20 Uhr. 17 Uhr: Kinderdisco am Eislaufplatz, 18.30 Uhr The Alpine Carolers, Hauptplatzbühne.

Purkersdorf: Vernissage „liegend fliegen“ Ursula Tscherne mit Lesung „Leg deinen Kopf zu mir…“, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“, Stadtgalerie Purkersdorf.

FREITAG, 1. DEZEMBER

Altlengbach: Adventzauber, 15 bis 22 Uhr, Freizeit- und Kulturzentrum.

Asperhofen: Seniorennachmittag, 14 Uhr, Gasthof Fenzl.

Eichgraben: Mitgliedersammlung mit Adventfeier des KOBV, 12 Uhr, Gasthaus Traint-Maier. Anmeldung bis 29. November: 0650/4942631.

Eichgraben: Adventmarkt, 17 bis 22 Uhr, Gemeindezentrum, Kirchenplatz. 19 Uhr Konzert mit Eichgraben Vokal.

Kirchstetten: Bilderbuch Kino für Kinder ab 4 Jahren, 16 Uhr, Abenteuer Lesen für Kinder ab 6 Jahren, 17 Uhr Bücherei.

Maria Anzbach: Birke Vortrag „Pflanze des Monats“, 16 Uhr, MTB-Zentrum, Burgstall.

Maria Anzbach: Advent- oder weihnachtlicher Türkranz binden, 17 Uhr, MTB-Zentrum, Burgstall.

Neustift-Innermanzing: Christbaum-Erstbeleuchtung, 16 Uhr, Dorfplatz.

Neustift-Innermanzing: 1. Gassenflohmarkt in der Sengerfadenstraße, 10 bis 16 Uhr.

Purkersdorf: Adventmarkt am Hauptplatz, 14 bis 21 Uhr. Hauptplatzbühne: 17.45 Uhr: Kiddy Dance „Weihnachtssternchen“, 18.30 Uhr: Weisenblasen Wienerwald Duo Robert & Markus.

Purkersdorf: Gerold Rudle mit „Captain Rudle“, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

SAMSTAG, 2. DEZEMBER

Altlengbach: Adventzauber, 15 bis 22 Uhr, Freizeit- und Kulturzentrum.

Altlengbach: CD-Tanzabend, 19 Uhr, Hotel Steinberger.

Asperhofen: Adventdorf ab 14 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Eichgraben: Adventmarkt, 15 bis 22 Uhr Gemeindezentrum, Kirchenplatz. 15.30 Uhr Adventsingen mit dem Gesangsverein und Harmonikaclub Neulengbach im Wienerwalddom., 17 Uhr kommt der Nikolaus.

Kirchstetten: Pensionisten Weihnachtsfeier, 11 Uhr, Gasthaus Gnasmüller, Totzenbach.

Kirchstetten: Der Nikolaus kommt, 15 Uhr, Dorfplatz.

Maria Anzbach: Karussell – Laden und interkultureller Kommunikationstreff, 10 bis 12 Uhr, Marktplatz 16.

Maria Anzbach: Adventkonzert mit dem Kirchenchor und Maria Anzbach Tanzgeiger, 19.30 Uhr, Wallfahrtskirche.

Ollersbach: Konzert mit dem Kirchenchor Ollersbach und der Inzersdorfer Saitenmusik, 16 Uhr, Pfarrkirche Ollersbach.

Neustift-Innermanzing: Krampuslauf, 18 Uhr, Dorfplatz.

Neustift-Innermanzing: 1. Gassenflohmarkt in der Sengerfadenstraße, 10 bis 16 Uhr.

Purkersdorf: Adventmarkt am Hauptplatz, 14 bis 21 Uhr. 15 Uhr: Adventbasteln und Nikolofeier der Kinderfreunde Purkersdorf, Herrengasse 6/1/2, Hauptplatzbühne: 18 Uhr: The Jewel Tones, 19.30 Uhr: Cow Hill Gang – Rocking Christmas.

Purkersdorf: Karitativer Adventmarkt der Pfarre Purkersdorf im Pfarrzentrum, Start: 15 Uhr.

Purkersdorf: Caroline Vasicek „Schneewittchen und die 7 Zwerge zu Weihnachten, 16 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

SONNTAG, 3. DEZEMBER

Altlengbach: Adventkonzert der Musikschule Laabental, 17 Uhr, Neue Mittelschule.

Asperhofen: Feierstunde zum Advent mit Chören und Instrumentalmusik, 17 Uhr, Pfarrkirche.