Neulengbach soll Natur-im-Garten-Gemeinde werden, das wünscht sich Umweltstadträtin Barbara Löffler: „Nachdem Neulengbach das Bekenntnis zur pestizidfreien Gemeinde abgelegt hat, ist der nächste Schritt ein Gemeinderatsbeschluss zur Natur-im-Garten Gemeinde“, hält die Stadträtin der Grünen fest.

Neben Pestizidfreiheit seien dafür noch der Verzicht auf chemisch-synthetischen Dünger und Torf sowie die Bepflanzung des öffentlichen Raums mit heimischen, ökologisch wertvollen Pflanzen nötig. Das möchte Löffler innerhalb eines Jahres erreichen.

Nach der Auswertung des Klima- und Energiechecks sei die Gemeinde im Bereich der Energienutzung auf einem guten Weg, berichtete Barbara Löffler bei der Präsentation des Umweltberichts 2017 im Gemeinderat. Der Großteil der öffentlichen Gebäude wird mit erneuerbarer Energie beheizt, auf dem Freibad ist eine Photovoltaikanlage installiert und die öffentliche Beleuchtung wird zügig auf LED-Lampen umgestellt. Positiv gesehen wird auch die Kooperation mit Leader, Gesunder Gemeinde, Bildungseinrichtungen und Nachbargemeinden.

„Ich höre immer wieder Klagen, dass Busse am Wochenende oder später am Abend nicht fahren. Diese Situation sollte sich auch verbessern.“

Verbesserungsbedarf sieht Barbara Löffler puncto Radwege. Dass einige Einbahnen für Radfahrer aufgemacht und ein Radweg auf dem Klosterberg errichtet wurde sei positiv. „Aber mir ist eine bessere Anbindung der Katastralen ein Anliegen, das ist sicher ein langfristiges Thema.“ Auch die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs sieht Löffler als langfristiges Projekt: „Ich höre immer wieder Klagen, dass Busse am Wochenende oder später am Abend nicht fahren. Diese Situation sollte sich auch verbessern.“ Durch eine verbesserte Anbindung der Katastralgemeinden an das Zentrum mittels öffentlichen Verkehr könnte der private PKW-Verkehr im Raum Neulengbach verringert werden, hofft Löffler.