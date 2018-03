Richtig reagiert hat eine Schülerin, nachdem sie von einer ihr Unbekannten angesprochen wurde. Das Mädchen (9) machte sich am Dienstagmittag der Vorwoche auf den Nachhauseweg. In der Ulmenhofstraße hielt plötzlich neben ihr ein silberfarbener Golf an. Die Fahrerin sprach sie an und bat sie, in ihr Auto einzusteigen. Doch das Mädchen verneinte und ging weiter.

Mädchen reagierte richtig

Daraufhin dürfte die Frau auch noch etwas aggressiver in ihrem Tonfall geworden sein. Die Neunjährige ließ sich aber nicht beeindrucken und suchte schnellen Schrittes das Weite. Bei der Exekutive wurde Anzeige erstattet, dort weist man darauf hin, dass Kinder und Schüler auf derartige Situationen vorbereitet werden sollen, damit sie im Ernstfall richtig reagieren, so wie dieses neunjährige Mädchen.

Über den Vorfall wurde auch die Klassenlehrerin sowie Direktorin Ulrike Szemelliker informiert. „Bei uns gibt es für die Schüler Projekte rund um diese Themen. Es wird alles getan, um die Schüler zu sensibilisieren. Dafür arbeiten wir auch mit Fachleuten zusammen“, sagt die Direktorin. Wichtig sei jedenfalls, Augen und Ohren offen zu halten, Tatsachen zu berichten und nicht hysterisch zu werden.