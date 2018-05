Die neuen Wirte auf der Schöpflhütte Elvira und Alfred Zwettler wollen, wie berichtet, den Pachtvertrag wieder beenden. Sie betonen aber, dass sie solange bleiben, bis es einen neuen Pächter gibt.

„Wir haben seit unserer Ankündigung, die Schöpflhütte wieder aufzugeben, keinen Tag geschlossen gehabt und werden auch jeden Tag weiter geöffnet haben, solange, bis ein neuer Pächter gefunden ist“ , stellt Elvira Zwettler klar. Dass das in der Tourismus-Hochsaison nicht so schnell der Fall sein wird, ist dem Ehepaar klar.

Die Verunsicherung unter Schöpfl-Besuchern ist allerdings groß: „Ich verbringe jeden Tag unglaublich viel Zeit am Telefon, denn viele Leute rufen an und fragen, ob die Schöpflhütte geöffnet ist“, so Zwettler.