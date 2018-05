Am 8. Mai – anlässlich des Geburtstags von Henri Dunant – ist Weltrotkreuztag. Dunant ist der Begründer der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, für seine Lebensleistung hat er den ersten Friedensnobelpreis erhalten.

Das Rote Kreuz ist die größte humanitäre Nonprofit-Organisation in Österreich, mehr als 54.000 Freiwillige und rund 6.000 hauptberuflichen stehen im Dienst der Nächsten.

„Mit der Mitarbeit beim Roten Kreuz habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt.“ Anna Luckner, freiwillige Rot-Kreuz-Mitarbeiterin

Tragende Säule der Organisation sind die Freiwilligen, die rund um die Uhr 365 Tage im Jahr für ihre Nächsten da sind. Einer von ihnen ist der Maria Anzbacher Bernhard Hochreiter, der seit 2013 beim Roten Kreuz in Neulengbach als Sanitäter aktiv ist. Ausschlaggebend dafür war, dass er damals innerhalb von nur einer Woche zu zwei Unfällen gekommen ist. „Da habe ich gemerkt, Erste Hilfe ist zu wenig, dann habe ich mich informiert, zwei Tage später war ich Mitglied beim Roten Kreuz und habe die Ausbildung zum Sanitäter gemacht“, erzählt der 30-Jährige, der immer wieder freiwillig Dienst macht und zugleich für die Ambulanzdienste verantwortlich ist. „Ich kümmere mich darum, dass bei Veranstaltungen Sanitäter im Einsatz sind“, erklärt der Maria Anzbacher.

Mit der Mitarbeit beim Roten Kreuz hat sich die Altlengbacherin Anna Luckner „einen Lebenstraum erfüllt“, wie sie selbst sagt. Nach ihrer Pensionierung entschloss sie sich, „etwas Nützliches zu machen“ und fing so beim Roten Kreuz an – zuerst beim Seniorentreff und beim Betreuten Reisen. Schließlich absolvierte sie die Ausbildung zur Sozialbegleiterin: „Ich begleite Menschen in schwierigen Situationen und unterstütze sie, ihr Leben wieder zu sortieren“, beschreibt die 61-Jährige ihren Aufgabenbereich. Sie habe auch gelernt, sich von der Arbeit abzugrenzen, „denn sonst geht man unter“. Sie würde sich wünschen, dass sich mehr Freiwillige finden, die diese Aufgabe übernehmen, denn die Hilfe werde oft gebraucht.

Mit Leidenschaft dabei ist auch Natalie Schaubach aus Pyhra, die seit 2015 beim Roten Kreuz in Neulengbach aktiv ist. Zwei bis drei Dienste, die jeweils 12 Stunden dauern, übernimmt sie durchschnittlich pro Woche. „In den Ferien sind es zum Teil auch mehr, da ich da mehr Zeit habe“, berichtet die Lehrerin, die derzeit auch die Ausbildung zum Notarztsanitäter macht. Dazugekommen ist die 22-Jährige durch eine Freundin, die sie ein paar Mal zum Roten Kreuz mitgenommen hat, „dann bin ich hängengeblieben“.

Viele Einsätze hat sie bereits während ihrer Zeit beim Roten Kreuz absolviert, viele davon haben sich eingeprägt – besonders prägend waren jedoch die Flüchtlingseinsätze an der Grenze und in den Heimen. „Ich habe das sehr gerne gemacht und gerne geholfen. So lange ich kann, werde ich das auch weiterhin tun.“