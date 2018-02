Wie viele von uns wissen, dass es in Neunkirchen einen Ort gibt, an dem man ohne Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen kann, um das Leben in früheren Zeiten hautnah zu erfahren?

Spiegel der Vergangenheit

Und doch gibt es einen solchen Ort mitten in Neunkirchen, in der Stockhammergasse 13 – das Städtische Museum. Mit seinen 14.000 Objekten aus dem gesamten Bezirk Neunkirchen und angrenzenden Gebieten ist es ein Spiegel der Vergangenheit unserer Region.

Benedikt Wallner, studierter Historiker und Kustode des Neunkirchner Stadtmuseums. | Grabner

Doch hat auch das Museum selbst eine bedeutungsvolle Geschichte. So wurde es bereits vor über 100 Jahren, 1911, vom jüdischen Volksschullehrer Heinrich Mose gegründet, nachdem seine historische Ausstellung im Stadtpark im Jahr davor bei der Bevölkerung sehr gut angekommen war.

Noch heute erinnert die Mosegasse in Neunkirchen an diesen ersten Museumsleiter. Wesentlich beteiligt an der Umsetzung des ersten „Localmuseums“ war der damalige Bürgermeister Dr. Emil Stockhammer. Dieses erste Museum befand sich im Rathaus, musste aber aufgrund der Umstände des 1. Weltkriegs 1917 geschlossen werden. Nachdem sich ab 1926 der akademische Maler Prof. Fritz Weninger der Bestände, die auf dem Dachboden des „Bräuhaus“ eingelagert waren, angenommen hatte, konnte die Sammlung 1931 als „Städtisches Museum“ im Rathaus neu eröffnet werden.

Als Kustoden (wissenschaftliche Leiter) des Museums dienten neben Weninger der Lehrer Karl Pataczek und der Zuckerbäcker Rudolf Stalla. Da die Sammlungen des Museums in den folgenden Jahren stark anwuchsen, übersiedelte die Ausstellung 1940 in das ehemalige Wohnhaus des Bürgermeisters Stockhammer in der Stockhammergasse 13.

Verluste im 2. Weltkrieg

Trotz Beschädigungen und Verlusten im 2. Weltkrieg konnte das Museum bereits ab 1945 wieder seine Tore öffnen. Durch Ausfälle im Kustodenteam wurde nun der akademische Maler Karl Steiner zum Mitkustos von Weninger bestimmt, durch private Unstimmigkeiten zwischen den beiden kam die Museumsarbeit aber ins Stocken.

Erst nachdem der Volkschuldirektor Karl Schmidl ab 1957 die alleinige Museumsleitung übernommen hatte, fand eine Erneuerung statt.

Nach einer Umgestaltung der Dauerausstellung und einer Umbenennung in „Heimatmuseum“ von 1961 bis 2011, fand das Museum in den 1960er- Jahren regen Zulauf, ein Zubau und ein Wohnhaus für den Kustos (heute Bürogebäude) wurden errichtet.

1979 wurden die schriftlichen Bestände des Museums ausgelagert und ein eigenes Stadtarchiv damit geschaffen. Nach Schmidls Tod 1976 wurde es allerdings still um das Museum und die folgenden Jahrzehnte brachten museumstechnischen Stillstand.

Seit seinem Umbau, der Neuaufstellung und Rückernennung 2011 aber, zeigt das Städtische Museum wieder in moderner Weise Themen der Geschichte, Archäologie und Naturkunde, die Geschichte, aber auch Geschichten erzählen.