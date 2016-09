In der Nähe eines landwirtschaftlichen Anwesen wurden die Helfer informiert, dass eine ältere Frau weiter unten im sehr steilen Waldgelände sitzt und aus eigener Kraft den Aufstieg nicht schafft.

Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter wurde der inzwischen eingetroffene Rettungsdienst über die Lage in Kenntnis gesetzt. Gemeinsam wurde anschließend die Person mit einem Rettungssessel und Muskelkraft über ein nicht so steiles Feld aus der misslichen Lage befreit und an das Rettungsteam übergeben. Der Waldausflug ging zum Glück verletzungsfrei aus.