Unplugged, akustisch, reduziert – Wolfgang Ambros gastiert gleich an zwei Tagen mit seinem aktuellen Programm „Pur V“ in der Stadthalle Ternitz. Ein Erfolgsprogramm, das schon seit über zehn Jahren konstant gut läuft.

„Das erste Konzert am 7. April war nach einigen Tagen ausverkauft. Dann hatten wir das Glück, dass wir am Vortag, Freitag, 6. April, 20 Uhr, den Wolferl noch mal nach Ternitz bekommen“, ist die Freude über den zweiten Auftritt bei Organisator Harald Brawenec groß.

Volle Häuser, der direkte Draht zum Publikum, die Lieder in einer aufs Wesentliche zurückgeführten Art und ein Wolfgang Ambros, der sich in dieser Konstellation sichtlich wohlfühlt. „Es macht Spaß so zu spielen und wenn man älter wird, will man es eh nicht mehr so laut“, sagt er. Ein klassischer Ambros pur-Sager.

Es ist Wolfgang Ambros hoch anzurechnen, dass er keine Sekunde versucht, das Altwerden zu übertünchen. Aus dem Austropopper ist ein Singer-Songwriter geworden, der seinen Liedern heute einen Rahmen gibt, wie sie nur Klassiker verdienen. Bereits zum fünften Mal ist Ambros nun „pur“ unterwegs. Die Bühne teilt sich Wolferl mit dem Gitarristen Roland „Roli“ Vogel und Günter Dzikowski am Keyboard.

Karten fürs Konzert am 6. April gibt es bei der Stadtgemeinde Ternitz und online www.event-kultur-ternitz.at, sowie im NÖN-Ticketshop.