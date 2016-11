Auf 60 Seiten wurde u.a. kritisiert, dass relevante Projekte der Region - in einem Natura 2000-Gebiet - nicht auf kumulative Wirkung mit dem SBT geprüft worden seien.

Offiziell startete der Bau des in die Steiermark führenden Tunnels in Niederösterreich am 23. November 2015, drei Jahre nach der Grundsteinlegung. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes (BVwG) in einem Punkt aufhob, erfolge der Tunnelvortrieb auf NÖ Seite aus Sicht der Umweltorganisation allerdings seit einem Jahr ohne naturschutzrechtliche Genehmigung - auf Basis des Fortbetriebsrechts.

Diese im UVP-Gesetz geregelte Sonderbestimmung gelte allerdings nur ein Jahr, verwies Sprecher Christian Schuhböck auf den bevorstehenden Fristablauf. Er erwarte daher ein neues Erkenntnis des BVwG.