Der kleine Jakob kam mit einem schweren Herzfehler zur Welt, musste sogar einige Male am Herz operiert werden, über einen Luftröhrenschnitt beatmet. „Die Eltern stehen unter einer riesigen Belastung, ständig musste jemand im Krankenhaus sein und nun ist eine 24 Stunden-Pflege eingestellt“, so Bernhard Spitzer, Obmann des Enduroclubs Aspang.

7.100 Euro Spenden gesammelt

Um die finanzielle Belastung der Eltern ein wenig zu mildern, griff ihnen der Verein unter die Arme: Beim diesjährigen „AspangRace“ startete der Club eine Charity-Aktion für den kleinen Jakob. Unter dem Motto: „Dein Transponder für Jakob“ haben viele Fahrer auf die Transponderrückvergütung verzichtet und spendeten somit einen wichtigen Beitrag für den kleinen Jungen.

„Danke an alle Fahrer, die ihren Beitrag geleistet haben. Wir konnten die Summe im Verein nochmals aufstocken und können nun für Jakobs Eltern den Betrag von 6.000 Euro übergeben, um in dieser schweren Zeit zumindest finanziell etwas helfen zu können“, spricht Bernhard Spitzer seinen Dank an alle Fahrer aus. Und auch die Firma „MäxPol“ aus Aspang stellte sich mit 1.100 Euro Spende bei den Eltern ein, welche allen für die Unterstützung dankten.